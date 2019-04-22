دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة سامسونج تؤجل إطلاق هاتفها القابل للطي في الصين

ربما لا تسير على ما يرام لشركة سامسونج بشأن هاتفها القابل للطي مؤخرًا، فبعد المشاكل التي واجهت عينة هواتفها القابلة للطي التي أرسلتها لوسائل الإعلام لمراجعتها، أعلنت الشركة عن تأجيل إطلاق هاتفها Galaxy Fold في الصين لكن دون أي تغييرات حتى الآن في موعد الإطلاق في بلدان أخرى.

وتعتبر الصين أكبر أسواق الهواتف في العالم وكانت سامسونج تعمل بأي طريقة لإعادة مكانتها للسوق من خلال ابتكارات مختلفة مثل الهاتف القابل للطي، لكن سيكون على الصينيين الانتظار أكثر للحصول على الهاتف وربما تزيد معاناة الشركة مع إطلاق الشركات الأخرى لهواتفها.

وبحسب موقع Engadget، فالشركة لا تريد ربط الأحداث التي حصلت لهاتفها مع المراجعين بتأجيل الفعاليات الخاصة بإطلاقه في الصين. وربما يكون السبب مختلفًا فعلًا لكن ظهور التأجيل بعد المشكلة التي طرأت يسيل الكثير من الحبر.

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