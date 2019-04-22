سامسونج تؤجل إطلاق هاتفها القابل للطي في الصين

ربما لا تسير على ما يرام لشركة سامسونج بشأن هاتفها القابل للطي مؤخرًا، فبعد المشاكل التي واجهت عينة هواتفها القابلة للطي التي أرسلتها لوسائل الإعلام لمراجعتها، أعلنت الشركة عن تأجيل إطلاق هاتفها Galaxy Fold في الصين لكن دون أي تغييرات حتى الآن في موعد الإطلاق في بلدان أخرى.
وتعتبر الصين أكبر أسواق الهواتف في العالم وكانت سامسونج تعمل بأي طريقة لإعادة مكانتها للسوق من خلال ابتكارات مختلفة مثل الهاتف القابل للطي، لكن سيكون على الصينيين الانتظار أكثر للحصول على الهاتف وربما تزيد معاناة الشركة مع إطلاق الشركات الأخرى لهواتفها.
وبحسب موقع Engadget، فالشركة لا تريد ربط الأحداث التي حصلت لهاتفها مع المراجعين بتأجيل الفعاليات الخاصة بإطلاقه في الصين. وربما يكون السبب مختلفًا فعلًا لكن ظهور التأجيل بعد المشكلة التي طرأت يسيل الكثير من الحبر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.