دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي صورة: آبل تكشف عن مختبرها السري.. تعرف على أهميته

كشفت شركة آبل الأمريكية عن مختبر سري لها في ولاية تكساس؛ حيث يعتمد على الذكاء الصناعي والروبوتات لتفكيك أجهزة آيفون لتغيير وتطوير مستقبل إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية في العالم.

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المختبر السري ـ الذي صُمم على مساحة 836 متر مربع ـ يهدف البحث والتطوير لتحسين تقنية إعادة التدوير للأدوات الذكية؛ حيث تُخطط آبل لاستخدام الروبوتات والتعلم الآلي بما في ذلك روبوت إعادة التدوير الذي يحمل اسم "ديزي" الذي أطلقته العام الماضي.

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ويشرف على المختبر السري فرق هندسة تابعة لآبل بخلاف عدد من العلماء من الجامعات المختلفة؛ حيث تعهد مسؤولو الشركة الأمريكية بمشاركة النتائج مع شركات التكنولوجيا الأخرى في ظل عدم وجود تقنية فعالة لإعادة تدوير بعض المواد.المزيد:

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