دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

وسط ضغوط أمريكية متزايدة أعلنت هواوي اليوم عن أول نتائج فصلية هذا العام للربع الأول من العام والمنقضي بنهاية شهر مارس الماضي حيث حققت الشركة قفزة كبيرة في الايرادات بلغت 39% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

استطاعت الشركة من زيادة الايرادات إلى 26.81 مليار دولار وهذا بالطبع كان له اثر مباشر على صافي الربح الذي لم تكشف عنه الشركة ولكن أعلنت ان صافي الارباح أرتفع 8% مقارنة بنفس الفترة العام الماضي.

وعلى الرغم من الحملة الاعلامية الامريكية على الشركة فيما يخص شبكات الجيل الخامس تحديداً أعلنت الشركة انها تمكنت من توقيع 40 عقد لتوريد شبكات 5G حيث قامت بشحن 70 الف محطة بالفعل وتتوقع انهاء شحن 100 الف محطة بنهاية مايو القادم.

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من ناحية الهواتف اعلنت الشركة انها شحنت 59 مليون هاتف في الربع الاول من 2019 وهذا الرقم مرتفع ايضا مقارنة بما تم شحنه في الربع الأول من 2018 ( 39.3 مليون هاتف).

المصدر

التدوينة هواوي تعلن عن نتائجها المالية في الربع الاول من 2019 ظهرت أولاً على عالم التقنية.