شكرا لقرائتكم خبر عن مطار الملك فهد الدولي يحذر المسافرين.. ما السبب؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أطلق مطار الملك فهد الدولي في الدمام، تنبيهاً للمسافرين، اليوم الاثنين، داعياً إياهم إلى توخي الحيطة والحذر.

وقال المطار عبر حسابه في «تويتر»: «مسافرينا الأعزاء.. نظراً لعدم ملائمة الأجواء، نأمل من مرتادي ⁧مطار الملك فهد الدولي⁩ توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع».