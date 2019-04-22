انت الان تتابع البرهان: لسنا طامعين في الحكم ومستعدون للتسليم غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفريق أول عبد الفتاج البرهان رئيس المجلس العسكري بالسودان

أكد رئيس المجلس اعسكري بالسودان عبد الفتاح البرهان، أن المجلس سيسلم السلطة للشعب دون تأخير، مثمنا في مقابلة مع التليفزيون السوداني، دور الشباب في الثورة وأنه يقف إلى جانبهم،. وشدد على استعداده تسليم مقاليد الحكم "غدا" إذا اتفقت الساحة السياسية، ولفت إلى أن إعادة هيكلة بعض المناصب القيادية "موضوعها طويل وشائك، وتحتاج زمناً طويلا لكننا بدأنا، لأن مؤسسات النظام السابق نخرها الفساد". وأكمل "لسنا طامعين في السلطة.. نحن نسعى إلى أن تكون الفترة الانتقالية بإشراف حكومة تكنوقراط حتى تكون بيئة الانتقال مهيئة للجميع".

وفضل البرهان، خلال المقابلة التي بثت بشكل مشترك أيضا على عدة قنوات سودانية، أن تكون هناك حكومة تكنوقراط في المرحلة الانتقالية، مؤكدا أن معظم الأمور ستترك للحكومة المقبلة، لكن في مجال المخابرات والأمن الوطني هناك مواد معيبة ومخلة وتمس حريات المواطنين، وهناك لجان للتعامل مع الموضوع سريعا، مكدا أنه "لا

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