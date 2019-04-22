انت الان تتابع البرهان: نشكر مصر وما حدث في السودان ليس انقلابا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان

قال الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس الانتقالي السوداني، إن المجلس تواصل خارجيا مع عدد كبير من الدول، منها مصر وروسيا والولايات المتحدة وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدا أن جميعها تفهمت الوضع الحالي في السودان. وأضاف البرهان، في حوار بثه التليفزيون السوداني اليوم الأحد، أن ما حدث في السودان هو ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا. وأفاد بأن وفدا سودانيا رفيعا سيزور الولايات المتحدة الأمريكية قريبا، لبحث رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وأكد البرهان رفض السودان والمجلس العسكري الانتقالي لسياسة المحاور سواء الدولية أو الإقليمية.ونوه بترحيب الخرطوم بأي جهود دولية جماعية أو فردية لدعم الشعب السوداني والوقوف بجانبه في الظرف الراهن، دون إملاء شروط أو سياسات.وأكد أن التوافق السياسي ضروري لبدء المرحلة الانتقالية، مضيفا أن دور المجلس العسكري