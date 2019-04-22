انت الان تتابع البرهان يفتح باب محاكمة البشير: من يملك إدانة يتقدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
المجلس العسكري الانتقالي في السودان
في تأكيد منه على الثأر للمعتصمين الذي قتلوا، في أثناء المظاهرات التي شهدها السودان، قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إن النيابة أوكلت لها مهمة تحديد "المتورطين في قتل المتظاهرين وفي مختلف الجرائم"، مضيفا أنها "ستحقق بشأن كل من تعرض للمعتصمين، والباب مفتوح أمام كل شخص متضرر أو يمتلك معلومات محددة تدين أي شخصية من النظام السابق". وأكد البرهان أن الأموال التي عُثر عليها في مقر إقامة رئيس النظام السابق، عمر البشير، وقدرت قيمتها بـ7 ملايين يورو و350 ألف دولار، أودعت في البنك المركزي.
وكشف البرهان عن أن المجلس أجرى بعض التعديلات الرئيسية في وزارات عديدة "مراعاة للخبرة والكفاءة"، كما يتم حاليا إعادة النظر في الممارسات الاقتصادية السابقة.وذكر البرهان أن وفدا سودانيا سيزور الولايات المتحدة الأميركية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مرجحا
وكشف البرهان عن أن المجلس أجرى بعض التعديلات الرئيسية في وزارات عديدة "مراعاة للخبرة والكفاءة"، كما يتم حاليا إعادة النظر في الممارسات الاقتصادية السابقة.
وذكر البرهان أن وفدا سودانيا سيزور الولايات المتحدة الأميركية، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مرجحا "أن يحصل انفراج قريب في الموضوع".
وختم الحوار بتوجيه رسالة إلى السودانيين، الذين يواصلون الاعتصام، بالقول: "نؤكد لكل الشعب السوداني والقوى السياسية، نحن جئنا لإكمال ما بدأتموه، أنتم أصحاب التغيير.. ونؤكد أننا عقدنا العزم على محاسبة كل شخص ارتكب أي خطأ في حق السودان والسودانيين".
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