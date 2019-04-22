الان تتابع متسوق سري يرصد تدني خدمات بريد الإمارات ومحمد بن راشد يتوعد والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ابوظبي- الخليج 365: توعد الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة بوضع حد لفوضى الخدمات في بريد الامارات. جاء ذلك بعد صورة رصدها متسوق سري في الموقع. واكد بن راشد في تغريدة عبر حسابه بتويتر: صورة وصلتني عبر متسوق سري لمستوى الخدمات في بريد الإمارات …

ليس هذا مستوانا .. ولا خدماتنا .. ولن يكون ضمن فريقي من يستمر في تقديم هذا المستوى .

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