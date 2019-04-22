ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 290 قتيلاً

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في إحصائية جديدة لليوم الدامي الذي ضرب سريلانكا، ارتفعت حصيلة قتلى التفجيرات إلى 290 قتيلاً وأكثر من 500 مصاب، في وقت أعلنت فيه الشرطة اعتقال 24 مشتبهاً بتورطهم في الهجمات التي تزامنت مع عيد الفصح.

وقال مسؤول في شرطة البلاد، اليوم الاثنين: إن "الحصيلة الحالية للتفجيرات هي 290 قتيلاً ونحو 500 جريح"، متوقعاً ارتفاع العدد نتيجة الإصابات المتزايدة.

من جهته، أشار متحدث عسكري إلى انتشار وحدات من الجيش في العاصمة ومدن عدة، كما تم تعزيز الإجراءات الأمنية في مطار كولومبو الدولي.

وأعلن وزير التعليم أكيلا فيراج كارياواسام، أن جميع المدارس ستغلَق اليوم وغداً، في حين أن الرئيس مايثريبالا سيريسينا دعا إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطني في ساعة مبكرة من اليوم.

وفي سياق التحقيقات الجارية، لكشف مُنفذي الهجوم الدموي، احتجزت الشرطة 24 شخصاً مشتبه فيهم، وفق ما نقلته القناة الأولى من الأخبار التلفزيونية عن ممثل للشرطة.

وأوضح رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ، أن الشرطة ستصدر بياناً يكشف المسؤولين عن الهجوم بعد انتهاء التحقيقات، لافتاً إلى أن مُنفذي الهجوم من السكان المحليين.

كما أضاف ويكرمسينغ أن السلطات ستحقق في مزاعم تلقي منفذي الهجوم مساعدة من الخارج.

وفي المقابل، قال مصدر في الشرطة إن الموقوفين المشتبه فيهم ينتمون إلى جماعة متطرفة، دون أن يكشف عن اسمها.

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وفي إطار الإجراءات الأمنية، قُتل ثلاثة رجال شرطة عندما فجَّر انتحاريٌّ آخَر نفسه في أثناء مداهمة الشرطة منزلاً كان بداخله عدد من المشتبه فيهم.

وفي سياق متصل، فككت الشرطة عبوة ناسفة يدوية الصنع عُثر عليها في وقت متأخر من ليل الأحد قرب مطار كولومبو الدولي، وفق ما أعلنته الشرطة.

وقالت إن العبوة الناسفة هي قنبلة "منزلية الصنع" عبارة عن "أنبوب وُضعت بداخله متفجرات"، وعُثر عليها على الطريق المؤدية إلى محطة الركاب الرئيسة في المطار الذي واصل عمله.

وشهدت سريلانكا، أمس الأحد، سلسلة تفجيرات وهجمات، بينها اثنان على الأقل نفذهما انتحاريان، واستهدفت 4 فنادق و3 كنائس، في أثناء إحياء قداس عيد الفصح، دون أن تتبنى أي جهةٍ مسؤوليتها.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة سريلانكا، فرض حظر تجوال مؤقت بأثر فوري، وحجب مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية وخدمات التراسل على خلفية سلسلة الهجمات التي هزت البلاد.



وقدرت السلطات المحلية عدد الهجمات بثمانية، 6 منها وقعت بشكل متلاحق وضربت 3 كنائس إحداها في كولومبيو، و3 فنادق كبرى بالمدينة ذاتها.

أما الانفجاران الآخران، فوقعا بعد ساعات من الهجمات الست الأولى.

واستهدف الهجوم السابع فندقا بمدينة ديهيوالا، الواقعة قرب العاصمة كولومبو؛ وأسفر عن قتيلين، حسب وسائل إعلام محلية.



أما الانفجار الثامن فوقع أثناء مداهمة الشرطة لمبنى سكني بمنطقة ديماتاغود، وتسبب في مقتل الشرطيين الثلاثة.

ووصفت وسائل الإعلام الهجمات، بأنها "الأسوأ" التي تشهدها سريلانكا منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عقد من الزمن.

يشار إلى أن سريلانكا دولة ذات غالبية بوذية، فيما يبلغ عدد المسيحيين الكاثوليك فيها 1.2 مليون شخص من إجمالي 21 مليون نسمة.