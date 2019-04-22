حسين سلامي.. ماذا تعرف عن قائد الحرس الثوري الجديد؟

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي في أول تعديل قيادي منذ إعلان أمريكا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية قبل أيام، أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران علي خامنئي تعيين قائد جديد للحرس الثوري الإيراني الذي يعد القوة العسكرية العقائدية الأهم في البلاد.

وأصدر خامنئي مرسوما يقضي بتعيين اللواء حسين سلامي (59 عاما) قائدا للحرس الثوري بدلا من اللواء محمد علي جعفري الذي قاد الحرس منذ سبتمبر 2007.

وذكر بيان صادر عن خامنئي أنه منح سلامي وهو النائب السابق لقائد الحرس رتبة لواء قبل تعيينه قائدا للحرس، بينما تم تعيين الجنرال جعفري قائدا لفرع آخر من فروع الحرس المعروف باسم "بقية الله".

من هو سلامي؟

ولد اللواء سلامي عام 1960 في مدينة كلبيكان ودرس الهندسة الميكانيكية في جامعة العلم والصناعة.

التحق بصفوف الحرس الثوري مع بداية الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، حيث قضى جزءاً من خدمته العسكرية في غرب البلاد وفي محافظة كردستان، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وشارك سلامي الذي كان نائبا لقائد الحرس على مدى تسع سنوات في الحرب العراقية الإيرانية 1980-1988، وقاد القوات الجوية للحرس قبل أن يتولى نيابة قائده.

وشغل الجنرال الإيراني منصب قائد فرقة كربلاء الخامسة والعشرين، وفرقة الإمام الحسين الرابعة عشرة، بالإضافة إلى توليه مسؤولية عمليات قاعدة نوح البحرية أثناء الحرب مع العراق.

ونقلت وكالة فارس للأنباء أن سلامي نصح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكتوبر الماضي "بالتدرب على السباحة في المتوسط لأنه قريبا لن يكون أمامك خيار سوى الهرب بحرا".

كما نقلت عن سلامي قوله إن باستطاعة حزب الله اللبناني تدمير إسرائيل، إذ "ليسوا (الإسرائيليون) بمستوى أن يشكلوا تهديدا لنا.. حزب الله كاف لتدميرهم".

كما شغل سلامي منصب رئيس جامعة القيادة والأركان بين عامي 1992 - 1997، وهي الجامعة العسكرية الخاصة بإيران التي أسست بعد ما تعرف بـ"الثورة الإسلامية"، وكانت تعرف سابقاً بجامعة الحرب.

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وشغل أيضاً منصب نائب رئيس عمليات الحرس الثوري من عام 1997 - 2000، وقائد القوات الجوية فيه من عام 2005 - 2009، ثم نائباً لجهاز الحرس الثوري الإيراني.

وذكر التلفزيون الإيراني أن سلامي قال في يناير/كانون الثاني الماضي إن إستراتيجية الجمهورية الإسلامية هي محو "الكيان الصهيوني" من على الخريطة السياسية.

الحرس الثوري

ويتألف الحرس الثوري الإيراني وفق تقديرات المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن- من 350 ألف عنصر، بينما يرى معهد الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن أن عدد أفراده لا يتجاوز 125 ألفا.

ويرتبط الحرس الثوري مباشرة بالمرشد الأعلى، ويمتلك قوات مشاة وبحرية وجوية خاصة.

وتعمل قوات الحرس بموازاة الجيش النظامي الإيراني، ومهمتها "حماية الثورة الإسلامية وإنجازاتها"، إضافة إلى "حماية الحكم الإسلامي ونشر أهدافه في الخارج".

كما أن الحرس الثوري هو المسؤول عن برامج إيران النووية والمتعلقة بالصواريخ البالستية. وحذرت طهران من أن لديها صواريخ يصل مداها إلى ألفي كيلومتر، مما يضع إسرائيل والقواعد العسكرية الأميركية بالمنطقة في مرمى نيرانها.