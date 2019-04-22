"التعاون الإسلامي" تشيد بالدعم السعودي الإماراتي للسودان

ثمّنت منظمة التعاون الإسلامي المبادرة التي قدّمتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات إلى جمهورية السودان، وفقا للعين الإخبارية.

وتتمثل في توفير 3 مليارات دولار أمريكي، إضافة إلى حزمة مشتركة من المساعدات الإنسانية، لمساعدة السودان على تجاوز الأوضاع التي يمر بها حالياً.

وأكد الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان أصدره الأحد، أن المنظمة تقدّر الخطوة السعودية الإماراتية تجاه السودان، باعتبارها نموذجاً تطبيقياً في التضامن الإسلامي، أسهمت به دولتان عضوتان في المنظمة لمساعدة دولة عضوة ثالثة على الاستقرار وتجاوز الظروف التي تمر بها.

وأشار إلى سعي الدول الأعضاء في القيام بدورها الإنساني تجاه البلدان الشقيقة، مشيداً بدور السودان كعضو فاعل في المنظمة.

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