دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي استكتشاف أهم 6 ابتكارات في الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro

أطلقت شركة هواوي مؤخراً الهاتف الذكي الرائد HUAWEI P30 Pro الغني بباقة وافرة من المزايا التي تتوجها أقوى ابتكارات الشركة وخاصة على مستوى الكاميرا، فاستحق بجدارة لقب «هاتف الكاميرا الفائقة.» إليك أهم المزايا الجديدة التي ستجدها في هذا الهاتف المذهل.

1. تجربة رائعة مع سناب شات

أعلنت هواوي أيضا أنها عملت على تطوير كاميرا سلسلة هواتف HUAWEI P30 كي تتناسب مع تطبيق سناب شات، لوضع المزيد من ابتكارات الكاميرا بين يدي المستخدمين، وكي يتمكن مستخدمي تطبيق سناب شات من الانغماس في المزيد من التجارب عند استخدام كاميرا سلسلة هواتف HUAWEI P30.

2. كاميرا رباعية من لايكا

لأول مرة أضافت هواوي إلى الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro كاميرا رباعية من لايكا أقل ما يقال عنها أنها كاميرا ثورية وفريدة تماماً، فهي تتألف من كاميرا رئيسة بدقة 40 ميجابكسل مع مستشعر سوبر سبكتروم من هواوي قادر على التقاط أقل مستويات الإضاءة ليصبح التصوير الفوتوغرافي أو تصوير مقاطع الفيديو في الأجواء المظلمة مسألة ممكنة، وتوفر الكاميرا الثانية بدقة 20 ميجابكسل عدسة عريضة الزاوية جدًا لتصوير المشاهد الأفقية والرأسية الواسعة، أما الكاميرا الثالثة، فهي كاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل مزودة بتقنية سوبر زوم لتريك المشاهد البعيدة وكأنها أمامك مباشرة، وحينما تظن أن هذه الكاميرات الثلاث تغطي كل احتياجات التصوير لديك، ستجد أن الكاميرا الرابعة تقدم لك المزيد، فهي كاميرا «تي أو إف» (Time of Flight) من هواوي مصممة لقياس عمق مجال الصورة للحصول على صور شخصية جميلة بخلفيات ضبابية مع مقدمة واضحة (تأثير بوكيه) للتركيز على موضوع الصورة. وتجد على الجانب الأمامي للجهاز كاميرا بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي بجودة غير مسبوقة.

HUAWEI P30 و سناب شات والتصوير أحلى! alqiyady 1 HUAWEI P30 و سناب شات والتصوير أحلى!

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3. سوبر زووم

استطاع خبراء التصميم في هواوي تحقيق أعجوبة هندسية بإضافته عدسة تكبير قوية ضمن هيكل الجهاز HUAWEI P30 Pro النحيف جداً. إنها عدسة سوبر زوم التي تقدم للمستخدم قدرة التقريب البصري بقوة 5 مرات والتقريب الهجين بقوة 10 مرات والتقريب الرقمي غير المسبوق بقوة 50 مرة ما يجعل حتى أبعد الأشياء قريبة جداً.

4. الفيديو مزدوج زواية المشاهدة

لا يكفي أحياناً أن تسجل ما تراه من زاوية واحدة فذلك يفوت عليك التركيز على بعض التفاصيل، إلا أن الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro يقدم لك الحل بطريقة بارعة، فبفضل تقنية الفيديو مزدوج زاوية المشاهدة1 من هواوي أصبح بإمكانك أن تصور الفيديو بكاميرتين مختلفتين في آن. تقسم هذه الميزة شاشة الجهاز إلى قسمين وتتيح للمستخدم تسجيل لقطات بعيدة عريضة الزاوية للمشهد، ولقطات قريبة تركز على جانب منه في آن. ويتيح هذا تسجيل الفيديو من زوايا مشاهدة أفضل بالإضافة إلى أنه يمنح المستخدم أيضًا إمكانيات أوسع للإبداع في تسجيل مقاطع الفيديو. فمثلًا يمكن استخدام هذه الميزة لتسجيل فيديو للعبة كرة قدم من زاوية واسعة مع تسجيل مشهد مقرب للاعب المفضل لدى المستخدم.

[1] ستتوفر هذه الميزة لاحقاً مع تحديث HOTA المقبل.

لقطات خاصة تكشف خصائص Huawei P30 Pro الفريدة alqiyady 1 لقطات خاصة تكشف خصائص Huawei P30 Pro الفريدة

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5. أداء فائق بفضل العتاد القوي

يعتمد تشغيل الجهاز HUAWEI P30 Pro على رقاقة كيرين 980، وهي أقوى رقاقات الهواتف الذكية من هواوي حتى اليوم، بالإضافة إلى أنها إحدى أوائل الرقاقات التجارية في العالم المصنعة بتقنية من رتبة 7 نانومترات والتي تتضمن 6.9 مليار ترانزيستور، لتتمتع بأحدث تقنيات المعالجات وبنية ثورية ووحدتي معالجة عصبية تعمل جميعًا على تقديم أداء أقوى وأعلى كفاءة، فتقنية التصنيع من رتبة 7 نانومترات في الرقاقة كيرين 980 تحسن الأداء بنسبة 20% وتخفض استهلاك الطاقة بنسبة 40% مقارنة بالرقاقة المصنعة بتقنية من رتبة 10 نانومترات. والرقاقة كيرين 980 مصممة أيضاً للمعالجة السريعة لخوارزميات الذكاء الاصطناعي المختلفة، مثل التعرف على الوجوه والتعرف على الأشياء واكتشاف الكائنات وتجزئة الصورة. لذلك سواءً كنت ترقص على أغنية سريعة أو تقفز سريعًا أمام الكاميرا لالتقاط الصور والفيديو يعمل المعالج كيرين 980 على التركيز على حركة جسم الإنسان وخطوطه لحظياً ليدعم التصوير.

يتضمن الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro أيضاً حساساً جديداً ومحسناً لقراءة بصمة الإصبع ضمن الشاشة يستفيد من عدسة 3p فائقة عرض الزاوية وفتحة كبيرة والتي تستفيد من حساسية البكسل الضوئية لتعزيز العدسة المكروية (Microlens). ويدعم المستشعر الجديد التركيز بضبط الحلقة التلقائي ما يزيد من دقة ضبط التركيز التلقائي بنسبة 35% ويضمن أن كل مستشعر على الجهاز يعمل بأقصى قدرة على التركيز. وتحسنت في هذا الجهاز أيضاً سرعة إلغاء القفل بنسبة 30% بفضل خوارزمية المطابقة المزدوجة متعددة الخيوط الرائدة في قطاع الهواتف الذكية والتي تظهر أيضًا رمزاً متحركاً عند فتح القفل مع استشعار حوم الاصبع فوق الشاشة لتحسين تجربة المستخدم.

وعلى جانب آخر تقدم هواوي في الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro بطارية قوية تكفي ساعات طويلة من الاستخدام المكثف. فهذه البطارية التي تبلغ قدرتها 4200 مللي أمبير في الساعة تكفي لعمل يوم كامل من الاستخدام المتواصل، وتدعمها تقنية شحن سريع من الشاحن سوبر تشارج من هواوي باستطاعة 40 واط، يصل بالبطارية إلى 70 في المئة من طاقتها الكاملة في غضون 30 دقيقة فقط. ويدعم الهاتف الذكي الشحن اللاسلكي بشاحن هواوي باستطاعة 15 واط، بالإضافة إلى ميزة الشحن اللاسلكي العكسي الفريدة التي تمكن المستخدم من شحن هواتف أصدقائهم أو أجهزتهم الأخرى من السماعات والأجهزة القابلة للارتداء بوضعها ظهرًا إلى ظهر على جهاز HUAWEI P30 Pro ليبدأ شحنها فورًا إن كانت تدعم معيار الشحن اللاسلكي Qi.

6. وضع التصوير الليلي

عانت الهواتف الذكية منذ فترة طويلة من ضعف في التقاط الصور الجيدة ليلًا أو في حالات الإضاءة الضعيفة، بسبب القيود التقنية والبرمجية التي كانت تحد من إمكانياتها في هذا المجال، وكانت معظم الصور التي تنتجها في تلك الحالات ضبابية أو مهتزة. إلا أن الهاتف الجديد HUAWEI P30 Pro كسر هذه القاعدة بفضل تقديمه ميزة وضع التصوير الليلي الذي يعمل على تثبيت الصور بمساعدة مثبت الصورة البصري ومثبت الصورة الرقمي المعتمد على الذكاء الاصطناعي. ويستغل الهاتف الجديد أيضاً إمكانيات المستشعر سوبر سبتكروم الذي يجمع مزيداً من الإضاءة ويدعم مستويات حساسية ISO حتى قيمة 409600. ويساعد ذلك في التقاط صور مشرقة وتصوير مقاطع الفيديو بتفاصيل واضحة حتى في حالات الإضاءة المنخفضة.

هذا غيض من فيض الابتكارات التي تجدها في الهاتف الذكي HUAWEI P30 Pro فهو بمظهره الأنيق يخفي كثيراً من القوة بين جنباته. وهو يتوفر اليوم للمستهلكين لدى جميع متاجر الإلكترونيات الكبرى ومتاجر تجربة هواوي بخيارين لسعة التخزين: 256 جيجابايت و512 جيجابايت، مع ذاكرة رام بسعة 8 جيجابايت. المزيد:

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