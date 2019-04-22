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الشرطة العسكرية الروسية تعثر على دبابة وأسلحة في دوما السورية بواسطة خريطة للإرهابيين

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الشرطة العسكرية الروسية كانت قد عثرت على خريطة فيها عدد من الإحداثيات التي تظهر مواقع خبأ فيها "جيش الإسلام" أسلحته.

© AFP 2019 / John Thys

 وكان أحد السكان المحليين قد أبلغ الدورية الروسية عن انهيار مبنى، ليعثر جنود الدورية الروس خلال عملية تمشيطهم للمنطقة على نفق عثر فيه على العديد من الصور الجوية التي تظهر أماكن تمركز "جيش الإسلام".

ووفقا لهذه الخريطة تم العثور على دبابة "T-62" مع وحدة مدفعية بالإضافة لعدد من الذخائر، ومن المقرر نقل الدبابة إلى الحكومة السورية من أجل القيام بإصلاحها.

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وبحسب ما صرح به عدد من أفراد الشرطة العسكرية الروسية، فإن جميع المخابئ التي تحتوي على الأسلحة قد دمرت بشكل مخطط.

وقال قائد فرقة الدعم الهندسي، مياس محمود عيسى في الغوطة الشرقية، بأنه كان لدى الإرهابيين الكثير من الذخيرة بالإضافة لإسطوانات الغاز لـ" بنادق الجحيم".

بالإضافة لوجود حاويات متفجرة وألغام خطيرة يصل وزنها لـ15 كيلوغراما، كما يمكن أن تستخدم كألغام أرضية، والآن يتم التخلص منها وتفجيرها.

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