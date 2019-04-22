© Sputnik . Maksim Blinov وقال توماتوف للصحفيين في هذا الشأن: "لقد تأكدت مشاركته وننتظر حضوره". كما أكدت المعارضة السورية مشاركتها بوفد يضم 14 شخصا في المفاوضات المقبلة حول سوريا. واحتضنت العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، جولات عديدة من مباحثات أستانا حول سوريا بمشاركة الدول الضامنة الثلاث (روسيا وتركيا وإيران)، إذ تعمل روسيا إلى جانب شركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.

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كانت هذه تفاصيل خبر المبعوث الأممي إلى سوريا يؤكد مشاركته في المفاوضات بالعاصمة الكازاخية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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