وسط استنفار أمني سعودي... مطار الملك فهد الدولي يصدر بيانا عاجلا

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية بيانا لمطار الملك فهد الدولي، أصدر فيه تحذيرا لكل من سيرتاد المطار، خلال الـ24 الساعة الحالية، مطالبا إياهم بضرورة توخي الحذر.

© AFP 2019 / MOHAMMED AL-SHAIKH

وقالت هيئة المطار في بيانها المنشور على "تويتر": "مسافرينا الأعزاء… نظرا لعدم ملاءمة الأجواء، نأمل من مرتادي مطار الملك فهد الدولي، توخي الحذر والحيطة أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع".

وكانت صحيفة "سبق" السعودية نشرت خبرا أوضحت فيه رفع السلطات السعودية حالة الاستنفار الأمني إلى أقصى درجاتها، بسبب موجة التقلبات الجوية المتوقعة اليوم في المنطقة الشرقية ومحافظة الخرج والمراكز التابعة لها، على وجه خاص.

وشهدت محافظة الخرج والمراكز التابعة لها وعدد من المدن السعودية الأخرى، هبوب موجة غبار شديدة تسببت في انعدام الرؤية بشكل شبه كامل، مع نشاط في الرياح السطحية.

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وأثرت موجة الغبار، التي يتوقع أن تستمر حتى ساعات الليل الأولى، في الحركة المرورية، فيما وضع عدد من الجهات الأمنية والخدمية في حالة استنفار للتعاطي مع أي حالات طوارئ محتملة.

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وكانت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت، اليوم الاثنين، تنبيها متقدما لمنطقة الرياض من حالة نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وشبه انعدام في الرؤية الأفقية، ويشمل محافظات عدة بالمنطقة.