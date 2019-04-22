- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الاثنين بشأن السفر لسريلانكا مؤكدة أن الإرهابيين قد يهاجمون مناطق سياحية ووسائل نقل ومراكز تجارية دون سابق إنذار.
وقالت الخارجية في بيان لها: “إن هناك إرهابيين ما زالوا يخططون لهجمات محتملة في سريلانكا”.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير معدل بشأن السفر إن “جماعات إرهابية” تواصل التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا بعد مقتل 290 شخصاً وإصابة نحو 500 آخرين في تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق فخمة يوم الأحد.
وأضافت أن “إرهابيين قد يشنون هجمات دون سابق إنذار يذكر أو دون إنذار على الإطلاق “.
وقالت إن من بين الأهداف المحتملة أماكن سياحية ومحطات وسائل النقل ومراكز تجارية وفنادق وأماكن عبادة ومطارات ومناطق عامة أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر #الخارجية_الأمريكية تحذر من هجمات جديدة في #سريلانكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.