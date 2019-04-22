الأرصاد تحذر من موجة غبار تحجب الرؤية على #الرياض

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صحيفة الخليج الالكترونية
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تنبيه متقدم من استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مما يؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على منطقة الرياض.
وأشارت الأرصاد، عبر حسابها الرسمي في “تويتر، إلى أن الحالة بدأت الساعة 9:15 من صباح اليوم، وتستمر إلى الساعة الثامنة مساء.
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