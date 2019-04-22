ارتفاع حصيلة تفجيرات #سريلانكا إلى 290 قتيلاً وأكثر من 500 جريح

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت الشرطة السريلانكية أنّ حصيلة التفجيرات، التي حدثت أمس الأحد، واستهدفت فنادق وكنائس في أنحاء مختلفة من سريلانكا ارتفعت اليوم الاثنين إلى 290 قتيلاً وأكثر من 500 جريح.

وقال مسؤول في الشرطة إنّ “الحصيلة هي 290 قتيلاً و500 جريح”.

وهزّت الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا أمس الأحد 8 تفجيرات، استهدفت فنادق فخمة وكنائس.