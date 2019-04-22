ضبط 3 مواطنين امتهنوا السطو المسلح على المحلات بـ #مكة

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صحيفة الخليج الالكترونية
أطاح رجال الدوريات السرية بالعاصمة المقدسة بثلاثة أشخاص سعوديين بعد قيامهم بسرقة محلين في العسيلة، مستخدمين سلاحًا أبيض ومسدسًا لتنفيذ عملية السطو.
جاء ذلك بعد ورود بلاغ إلى مركز العمليات الموحدة عن وقوع عمليتي سطو على بقالتين من قِبل عددٍ من الأشخاص يحملون سكينًا ومسدسًا، ويرتدون شالاً يغطون به وجوههم.
وعلى الفور باشرت دوريات الأمن البلاغ، وتولت تتبع خيوط القضية، وتعرفت على نوع المركبة المستخدمة في الجريمة، وعدد الأشخاص، والأدوات التي استخدمت في الجريمة، حيث كثف رجال الدوريات السرية من انتشارهم في الأحياء القريبة من الموقع، وتمكنوا من رصد مركبة تنطبق عليها المواصفات السابقة، ويقودها أحد الأشخاص، وباستيقافه وضبطه، أدلى بالمعلومات عن السرقة، وتم القبض على الشخصين الآخرين اللذين كانا برفقته.
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