بالفيديو.. متحدث أمن الدولة: تعاملنا باحترافية مع «هجوم الزلفي» وحرصنا على سلامة الموجودين بالموقع

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جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:
أكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية أن تعامل قوات الأمن مع المحاولة الإرهابية لاقتحام مركز مباحث الزلفي كان احترافياً وحرصت على ضمان سلامة المدنيين الذين كانوا يتواجدون في محيط الموقع.
وقال خلال اتصال هاتفي مع قناة “السعودية” إن القوات الأمنية قامت بواجبها على الوجه الأكمل، وكانت حريصة على أن تحسم الموقف لصالحها، وهذا ما تم بالفعل، وهو الأمر المعتاد دائماً.
وأوضح اللواء بسام أن هناك عدداً من الفرق الأمنية المختصة تباشر مهامها في موقع الحَادث لرفع الأدلة الموجودة، والتعامل مع الآثار الناتجة عن الهجوم الفاشل، وإزالة الأسلحة والمتفجرات التي كانت بحوزة الإرهابيين.
وكانت الأجهزة الأمنية تصدت للهجوم الذي استهدف مركز المباحث بالزلفي أمس الأحد وقتلت المهاجمين وعددهم 4 إرهابيين، فيما أصيب 3 من رجال الأمن بإصابات طفيفة.
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