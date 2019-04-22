شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. متحدث أمن الدولة: تعاملنا باحترافية مع «هجوم الزلفي» وحرصنا على سلامة الموجودين بالموقع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أكد المتحدث باسم رئاسة أمن الدولة اللواء بسام عطية أن تعامل قوات الأمن مع المحاولة الإرهابية لاقتحام مركز مباحث الزلفي كان احترافياً وحرصت على ضمان سلامة المدنيين الذين كانوا يتواجدون في محيط الموقع.

وقال خلال اتصال هاتفي مع قناة “السعودية” إن القوات الأمنية قامت بواجبها على الوجه الأكمل، وكانت حريصة على أن تحسم الموقف لصالحها، وهذا ما تم بالفعل، وهو الأمر المعتاد دائماً.

Advertisements

وأوضح اللواء بسام أن هناك عدداً من الفرق الأمنية المختصة تباشر مهامها في موقع الحَادث لرفع الأدلة الموجودة، والتعامل مع الآثار الناتجة عن الهجوم الفاشل، وإزالة الأسلحة والمتفجرات التي كانت بحوزة الإرهابيين.

وكانت الأجهزة الأمنية تصدت للهجوم الذي استهدف مركز المباحث بالزلفي أمس الأحد وقتلت المهاجمين وعددهم 4 إرهابيين، فيما أصيب 3 من رجال الأمن بإصابات طفيفة.