طائرة القذافي تغادر طرابلس إلى الشرق... ماذا يحدث في الكواليس

وأشارت صحيفة "غوردون" الأوكرانية إلى أن الطائرة الخاصة بالقذافي من نوع "إن-74تي كا-300دي"، موجودة حاليا على الأراضي الأوكرانية.

© AP Photo / Ben Curtis

وقالت الصحيفة الأوكرانية إن الطائرة الرئاسية تستخدم حاليا من قبل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا.

وأوضحت الصحيفة أن طائرة القذافي حطت على الأراضي الأوكرانية، حتى تخضع لعمليات صيانة وإصلاح.

وقالت "غوردون" إن تلك الطائرة تم تصميم 3 نسخ منها فقط، استخدمت إحداها من قبل الرئيس الأوكراني، فيما كان يستخدم الثانية العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، أما النسخة الثالثة فتوجهت إلى جمهورية لاوس، ولكنها تحطمت في 17 مايو/أيار 2014.

وتتميز طائرة القذافي بأنها نادرة من نوعها، حيث تتميز بأن محركاتها توجد تحت الجناح، وليس تحت جسم الطائرة، ما يقلل من استهلاكها للوقود ويقلل الضجيج بالقرب من مقصورة الطائرة.

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وكانت طائرة القذافي تضررت، خلال حملة "الناتو" على ليبيا عام 2011، ما جعلها تفقد القدرة على الطيران لبعض الوقت، لكنه تم إصلاحها فيما بعد لتستخدمها حكومة الوفاق، قبل أن تطير حاليا إلى أوكرانيا لإجراء عمليات صيانة وإصلاح جديدة.

وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات في 2015، من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

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وتشهد العاصمة الليبية طرابلس حاليا، اشتباكات متواصلة بين الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، والقوات التابعة لحكومة الوفاق في الغرب، منذ مطلع الشهر الجاري.