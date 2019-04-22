شكرا لقرائتكم خبر عن منع سعودي من دخول بيلاروسيا.. بسبب «نقص وزنه»! والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

ناشد المواطن محمد عادل عبدالله نور، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بيلاروسيا البيضاء، إنهاء معاناته بسبب منعه من الدخول إلى أراضي بيلاروسيا بصحبة زوجته لقضاء شهر العسل، بعد اختلاف صورته في الجواز عن شكله الحالي.

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وذكر المواطن محمد عادل – وفقاً لـ «عكاظ» – «أن الجوازات في مطار العاصمة البيلاروسية مينسك منعت دخوله للبلاد لاختلاف صورة الجواز مع شكله الحالي التي تغير نوعاً ما، بعد أن أجرى عملية تكميم».

وأضاف نور «أن جوازات المطار قامت بحجز تذكرة سفر له ولزوجته لإعادته إلى المملكة عن طريق الأردن غداً الاثنين الساعة الثالثة ظهراً».

علماً أنه قام بحجز الفنادق في العاصمة مينسك، وتعهد للسلطات بعدم الخروج من العاصمة طوال رحلة سفره البالغة عشرة أيام، مناشداً سفارة المملكة بالتدخل لتسهيل دخوله لبيلاروسيا.