شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح مهمة من الدفاع المدني للحماية من الغبار والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ناشدت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين باتباع نصائحه للحماية من الغبار والعواصف الرملية. Advertisements وجاءت النصائح كالتالي:

1- البقاء في المنزل في مثل هذه الظروف أفضل إلا عند الضرورة حفاظًا على سلامة الجميع.

2- الحذر عند المرور بجوار أو أسفل اللوحات الإعلانية أو أعمدة الإنارة وخاصًة خطوط الضغط العالي.

3- الابتعاد عن الأماكن المسقوفة بالزنك والحديد في حالة هبوب الرياح خشية تطايرها وسقوطها على الأرواح والممتلكات وسقوط المارة.

4- تفقد وسائل السلامة وإجراء الصيانة اللازمة لها خشية دخول الغبار إليها وتعطيلها عن العمل.

5- اتباع التعليمات الطبية بضرورة أن يلزم المرضى منازلهم لاسيما مرضى الجهاز التنفسي.

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