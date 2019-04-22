جوجل تحظر حسابات قنوات إيرانية

أوقفت شركة جوجل حسابات محطات تلفزيونية إيرانية موجهة للخارج عبر منصتى يوتيوب وجوجل ميل، التابعتين لها، وذلك في خطوة جديدة بعد إغلاق تطبيق أنستقرام حسابات لعسكريين إيرانيين قبل أيام، وفقا للعين الإخبارية.

وكشفت شبكتا برس تي في (ناطقة بالإنجليزية وخاضعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية) وهيسبان تي في (إخبارية ناطقة بالإسبانية) أن حساباتهما الخاصة ببعض خدمات جوجل قد تعطلت فجأة بسبب انتهاكهما سياسات هذه الشركة.

ويتعذر على مشرفي شبكة "برس تي في" النشطة في الدعاية خارجيا لأجندة نظام ولاية الفقيه التخريبية، نشر مواد فيلمية جديدة على قنواتها الإخبارية عبر منصة يوتيوب حاليا.

وأغلقت شركة جوجل في أغسطس/ آب الماضي، عددا من حسابات مستخدمي منصاتها بسبب ارتباطها سرا بحملة معلومات إيرانية زائفة، بينما اعتبرت الشبكة الإخبارية الإيرانية أن خطوة الشركة هذه تأتي في إطار سياسة الضغوط الأمريكية على طهران.

وحظرت شبكة أنستقرام، الأسبوع الماضي، صفحات عدد من العسكريين الإيرانيين البارزين بينهم محمد علي جعفري قائد مليشيا الحرس الثوري المصنفة إرهابيا من قبل واشنطن حديثا، إضافة إلى قاسم سليماني قائد فيلق القدس (ذراع عسكرية خارجية تخريبية).

وجاءت هذه الإجراءات التي شملت إغلاق صفحتين رسميتين منسوبتين للمرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي بعد يوم من إدراج الولايات المتحدة الحرس الثوري رسميا كقوة إرهابية أجنبية.

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يشار إلى أن هيئة مراقبة البث التلفزيوني البريطاني (أفكوم) ألغت تراخيص عمل شبكة برس تي في على أراضيها، في ديسمبر/ كانون الأول 2011، بناء على شكوى قدمت من طرف مازيار بهاري (مراسل صحفي) تفيد ببثها اعترافات إجبارية له خلال فترة اعتقاله في أحد سجون إيران حينها.

وأدرج الاتحاد الأوروبي في فبراير/ شباط 2013، محمد سرافراز رئيس شبكة برس تي في الإيرانية (استقال قبل عامين) على قوائم العقوبات بسبب ضلوعه (سرافراز) في بث اعترافات قسرية لمعارضين، وكذلك اتهامات له بالتعاون مع مؤسسات أمنية واستخباراتية في طهران.

وطالب عشرات المعارضين الإيرانيين، العام الماضي، في رسالة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بمعاقبة هيئة الإذاعة والتلفزيون لتورطها ببث اعترافات قسرية جرى انتزاعها تحت وطأة التعذيب في المعتقلات داخل إيران.

وتخضع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية المعروفة اختصارا باسم "صدا وسيما"، الناقل التلفزيوني الرسمي الوحيد في إيران، رأسا لسلطات المرشد علي خامنئي، الذي يشرف على تعيين رئيسها المباشر.

وتمتلك هذه المؤسسة عدة محطات إذاعية وتلفزيونية ومواقع إنترنت، إضافة إلى شبكات محطات عابرة للحدود، تبث بعدة لغات أجنبية من بينها الإنجليزية والعربية والروسية والتركية والكردية وغيرها، كما تملك حق إصدار عدة مطبوعات صحفية وأكاديمية وثقافية تصدر بشكل دوري.