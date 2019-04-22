ملك البحرين يلغي إسقاط جنسية 551 متهمًا بالإرهاب

أصدر العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمراً بتثبيت جنسية 551 محكومًا صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، تطبيقا لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
ويأتي الأمر استكمالاً لما نصت عليه المادة المذكورة من عدم نفاذ الحكم إلا بموافقة ملك البلاد، وفق ما ذكرت وكالة أنباء البحرين.
وكان ملك البحرين أصدر توجيهات للجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجنائية بأنه وفي سبيل استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة إسقاط الجنسية، أن يتم العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، وأن تتم الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني.
وكلف الملك وزير الداخلية بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين.
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