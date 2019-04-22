رئيس المجلس العسكري السوداني يوجه رسالة إلى مصر والسعودية وروسيا

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قال رئيس المجلس العسكري الانتقال السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن السعودية قدمت لنا دعما ونعمل معها عن كثب.
وخلال مقابلة مع تلفزيون السودان، شكر البرهان المملكة العربية السعودية وروسيا ومصر، على «مساعدة السودان» في هذه الأزمة.
وأعلن رئيس المجلس الانتقالي أن المجلس سيسلم السلطة للشعب دون تأخير.
وثمّن البرهان، خلال المقابلة، دور الشباب في الثورة، وقال إنه يقف إلى جانبهم، مشيرًا إلى أن المجلس ليس خصماً لأحد.
وقال إن القوى السياسية قدمت أكثر من 100 رؤية وتدرس اللجنة السياسية هذه الرؤى، ونتوقع أن نكون سلمنا الردود عليها قبل نهاية الأسبوع. وأعلن البرهان استعداده تسليم مقاليد الحكم «غداً» إذا اتفقت الساحة السياسية.
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مقدم من AFP
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.