رئيس المجلس العسكري السوداني يوجه رسالة إلى مصر والسعودية وروسيا

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري السوداني الانتقالي.jpg - صورة أرشيفية

قال رئيس المجلس العسكري الانتقال السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إن السعودية قدمت لنا دعما ونعمل معها عن كثب.

وخلال مقابلة مع تلفزيون السودان، شكر البرهان المملكة العربية السعودية وروسيا ومصر، على «مساعدة السودان» في هذه الأزمة.

وأعلن رئيس المجلس الانتقالي أن المجلس سيسلم السلطة للشعب دون تأخير.

وثمّن البرهان، خلال المقابلة، دور الشباب في الثورة، وقال إنه يقف إلى جانبهم، مشيرًا إلى أن المجلس ليس خصماً لأحد.

وقال إن القوى السياسية قدمت أكثر من 100 رؤية وتدرس اللجنة السياسية هذه الرؤى، ونتوقع أن نكون سلمنا الردود عليها قبل نهاية الأسبوع. وأعلن البرهان استعداده تسليم مقاليد الحكم «غداً» إذا اتفقت الساحة السياسية.

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مقدم من AFP