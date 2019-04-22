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طقس غائم جزئياً على معظم أنحاء البحرين والعظمى 30 درجة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  أفادت إدارة الأرصاد الجوية فى وزارة المواصلات والاتصالات بالبحرين أن الطقس اليوم الإثنين في البحرين سيكون غائما جزئياً مع تساقط أمطار متفرقة قد تكون رعدية في البداية ومغبر في وقت لاحق.

 

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة في البداية، ثم تتحول إلى شمالية غربية من 17 إلى 22 عقدة في وقت لاحق وتصل من 25 إلى 30 عقدة أحيانا.

 

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وتحذر ادارة الارصاد الجوية من أمطار رعدية مصحوبة بهبات شديدة السرعة في البداية ورياح شمالية غربية قوية السرعة في وقت لاحق، داعية الى اخذ الحيطة والحذر.

 

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام قرب السواحل، ومن 4 إلى 7 أقدام في عرض البحر.

 

درجة الحرارة: العظمى 30 درجة مئوية.. والصغرى 23 درجة مئوية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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