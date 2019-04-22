شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الموريتانى يتوجه إلى الكويت فى زيارة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز إلى الكويت فى زيارة رسمية لبحث تعزيز العلاقات والتعاون الثنائى. وذكر مصدر رسمى موريتانى أن الرئيس يرافقه وفد هام يتقدمه وزراء الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد والاقتصاد والمالية المختار ولد أجاى والبيئة والتنمية المستدامة أحمدى كمرا. Advertisements وتقيم موريتانيا والكويت علاقات متميزة، وتعتبر من أكبر داعمى البرامج التنموية فى موريتانيا طيلة العقود الماضية .

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