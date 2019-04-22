شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 من عناصر الحوثى فى محافظة الجوف اليمنية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل ستة من مليشيا الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران إثر اشتباكات مع الجيش اليمني، فى مديرية برط العنان بمحافظة الجوف، شمال شرقى اليمن.
وقال مصدر عسكرى يمنى قوله: إن الاشتباكات اندلعت بعد فشل عناصر ميليشيا الحوثى الانقلابية التابعة لإيران محاولة التسلل باتجاه جبال الربعة فى المديرية الواقعة شمال غربى الجوف، مضيفًا أن من بين القتلى فى صفوف المليشيا الانقلابية قائد المجموعة المتسللة، فيما جُرح آخرون.
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