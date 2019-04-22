هاني الضابط يعلن رسميا اعتزاله بعد ربع قرن من العطاء الكروي الذهبي

الخليج - حسن القبيسي

أعلن الكابتن هاني الضابط كابتن منتخبنا الوطني ونادي ظفار اعتزاله الرسمي في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بفندق سيتي سيزن مسقط وسط حضور رياضي واعلامي كبير..وذلك من مبادرة قامت بها شركة الحضري للرياضة التي يملكها اللاعب حسين الحضري أحد نجوم الكرة العمانية البارزين.

وشكر الكابتن هاني الضابط في مؤتمره الصحفي كل الشخصيات التي وقفت معه طيلة مشواره الكروي الطويل في عام ١٩٩٣م وحتى اليوم مشيرا الى الشخصيات الرياضية ونجوم الكرة العمانية والمدربين الذين دربوه وكذلك شكر الاعلام الرياضي على مساندته لتاريخه الكروي.

وتقدم الضابط الذي قرر الاعتزال بعد أن خاض أكثر من “١٠٢ مباراة دولية ” وأكثر من “٥٠٠ مباراة محلية ” الى ناديه ظفار الذي تربى فيه وترعر بين جنباته والى الشيخ بدر الرواس رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان اعتزاله والى شركة الحضري للرياضة التي تبنت فكرة مهرجان اعتزاله الكروي والى النجم الخلوق حسين الحضري الذي تولى زمام المبادرة.

وأعلن الشيخ بدر الرواس وهو الذي ترأس نادي ظفار لأكثر من “١٠ سنوات” في كلمته بأن هناك تحضيرات كبيرة سيتم الاعلان عن تفاصيلها قريبا تتضمن الكثير من الأحداث المفاجأة والتي ترقى الى تاريخ النجم هاني الضابط الذي قدم جهده للكرة العمانية لمدة تزيد عن “ربع قرن” .

وشكر الشيخ بدر الرواس كل الجهات التي تقف وراء انجاح ومساندة مهرجان اعتزال الكابتن هاني الضابط في مقدمتها وزارة الشؤون الرياضية والاتحاد العماني لكرة القدم بجوار الجهات الداعمة للحدث واصحاب المبادرة شركة الحضري للرياضة.

وتوقف النجم حسين الحضري صاحب المبادرة امام تاريخ هاني الضابط العريض مؤكدا بأن تاريخ الكابتن هاني الضابط يستحق التقدير والاحترام على ماقدمه للكرة العمانية خلال تاريخه الطويل ..مشيرا الى ان الارقام التي سجلها الضابط تعتبر قياسية بحد ذاتها..فقد أحرز أكثر “٤٣ هدفا مع المنتخب الوطني الاول “..وحقق أكثر من لقب خليجي كهداف الخليج في خليج ١٥ وهداف العالم في عام ٢٠٠١ متقدما على رؤول ورونالدو.

واشاد الشيخ سالم الوهيبي رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم بهذه الخطوة في اقامة مهرجان اعتزال للكابتن هاني الضابط وقال بأن الضابط لن يبتعد عن كرة القدم وسيكون قريبا من العمل في أي جانب من الجوانب الفنية او الادارية للكرة العمانية.

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وشهد المؤتمر الصحفي للكابتن هاني الضابط حضورا كبيرا من الشخصيات الرياضية والاعلامية.

هاني الضابط في سطور..

حصل هاني الضابط على لقب أفضل رياضي عماني عام ٢٠٠١م و٢٠٠٢م وكان من أوائل اللاعبين المحترفين في الكرة العمانية يلعب في الخارج فاحترف في نادي السد القطري عام ٢٠٠٢/٢٠٠٣م وكانت أول تجربة احترافية للضابط مع نادي بني ياس الإماراتي عام ٢٠٠١/٢٠٠٢م

حيث بدأت علاقة الضابط مع الاحتراف في شهر أكتوبر عام ٢٠٠١م لخوض تجربة احترافية في بلجيكا مع نادي جينك البلجيكي وتدرب مع الفريق لمدة أسبوعين ولكن لظروف مشاركته مع المنتخب الوطني تدخلت ضد احتراف الضابط..وخاص تجربة الاحتراف في نادي الأهلي البحريني وقاده للمباراة النهائية على كاس ملك البحرين.

حصل هاني الضابط علـى لقب لاعب شهر يناير (٢٠٠٢م) في قاره آسيا..وفاز بلقب هداف كأس الخليج (١٥) بالمملكة العربية السعودية عام ٢٠٠٢م.. وكان أول لاعب عماني يحصل على لقب هداف كأس الخليج منذ انطلاقة مشاركة المنتخب العماني في بطولة كأس الخليج عام ١٩٧٤م بدولة الكويت.

وحصل الضابط علـى لاعب شهر مايو عام ٢٠٠١م أسيويا..كما حصل على لقب هداف العالم عام ٢٠٠١م.. وحصل على بطولة مجلس التعاون للأندية مع نادي ظفار عام ١٩٩٤م للناشئين..وحقق مع المنتخب الناشئين على المركز الرابع ببطولة كأس العالم عام ١٩٩٥م بالأكوادور..فيما حقق مع نادي ظفار بطولة كأس صاحب الجلالة أعوام (١٩٩٩، ٢٠٠٤، ٢٠٠٦، ٢٠١١م)..وحقق مع نادي ظفار بطولة الدوري لأعوام (١٩٩٨/١٩٩٩م) (٢٠٠٠/٢٠٠١م) (٢٠٠٤/٢٠٠٥م) (٢٠١٥،٢٠١٦م)..وبطولة السوبر (١٩٩٩م، ٢٠٠١م)

ويعتبر هاني الضابط الهداف التاريخي للمنتخب الوطني ب (٤٣ هدفا)..وشارك مع المنتخب الوطني في (٥) بطولات لكأس الخليج مع المنتخب الأول.

وكانت بدايته مع النادي في عام ١٩٩٣م مع فريق الناشئين بالنادي..فيما كانت بدايته مع المنتخب عام ١٩٩٤م مع المنتخب الناشئين.