شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة على 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم، الشرقية، الرياض، نجران). فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، نجران ، الباحة، الرياض، الشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، و حالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية الى جنوبية بسرعة 15-38 كم/ساعة وتتحول ما بعد الظهيرة الى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج متر إلى متر ونصف تصل الى 2.5 بعد الظهيرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.