دعم سعودي إماراتي للسودان بـ3 مليارات دولار

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أعلنت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى 3 مليارات دولار. وشملت حزمة المساعدات تقديم 500 مليون دولار من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني. تأتي هذه الخطوة لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف. كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.

وفي سياق آخر، أعلن تجمع المهنيين السودانيين، فشل التوصل إلى أول تفاق مع المجلس العسكري بالسودان بشأن أسماء أعضاء الحكومة، وذلك حسبما أورد موقع "سكاي نيوز" في نبأ عاجل اليوم الأحد. واعتقلت السلطات العسكرية السودانية عددا من قيادات حزب المؤتمر الوطني المنحل، من بينهم رئيس الحزب المكلف أحمد هارون والنائب

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