انت الان تتابع رئيس الشورى السعودي: نحتفل بانتصار العراق على داعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

«نحن نجتمع في هذه القمة، نحتفل بانتصار العراق الشقيق على الإرهاب، والقضاء على التنظيم الإرهابي (داعش) الذي أسهمت المملكة ضمن قوات التحالف الدولي في القضاء عليه». هذا ما أكده الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي، خلال كلمته التي ألقاها خلال ترؤسه وفد المملكة العربية السعودية في قمة بغداد لبرلمانات دول جوار العراق، أمس السبت. ودعا آل الشيخ في كلمته أمام الجموع، إلى ضرورة تضافر الجهود في سبيل التصدي للإرهاب بأشكاله كافةً، ودعم الجهود الدولية للقضاء على مظاهره، وسَن المزيد من التشريعات والقوانين التي تُجرمه.

وأضاف رئيس مجلس الشورى السعودي أن هناك حاجة مُلحة لتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف، ووضع قوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية، وفضح ما تقوم به من أعمال. ونوه آل الشيخ بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لدعم وتعزيز



وأضاف رئيس مجلس الشورى السعودي أن هناك حاجة مُلحة لتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف، ووضع قوائم بأسماء التنظيمات الإرهابية، وفضح ما تقوم به من أعمال.

ونوه آل الشيخ بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، لدعم وتعزيز العلاقات السعودية/ العراقية، مشيرًا إلى ما شهدته العلاقات بين المملكة والعراق في الآونة الأخيرة من تطور بعد زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي للرياض على رأس وفد رفيع.

وعن العلاقات الثنائية بين الرياض وبغداد، نوه آل الشيخ بالدور الإيجابي لمجلس التنسيق المشترك السعودي العراقي، مشددًا على أن هناك رغبة مشتركة لدى قيادة البلدين في الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز المصالح البينية.