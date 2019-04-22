شكرا لقرائتكم طائرة كويتية ترتطم بكتلة ثلجية وتهبط بسلام في مطار بيروت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ ساعة في 22 أبريل 2019 - اخر تحديث في 21 أبريل 2019 / 21:47

تعرضت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية الى اصطدام بكتلة ثلجية على ارتفاع 8000 قدم خلال مراحل هبوطها في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ما أدى الى تضرر في مقدمتها. وأفيد انه تم إصلاح الضرر الذي لحق بواجهتها بسرعة قياسية في حظيرة الطائرات التابعة لطيران الشرق الأوسط في المطار.



وأوضحت "الخطوط الجوية الكويتية"، في بيان وزعته دائرة العلاقات العامة والإعلام فيها، أن طائرتها "الأيرباص (A320) المنفذة لرحلتها رقم (KU501) المتجهة إلى بيروت صباح اليوم (الأحد) تعرضت لارتطام مفاجئ من كتلة ثلجية عابرة، وبحمد الله تعالى هبطت الطائرة بسلام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هبوطا طبيعيا، وجار إصلاح الطائرة من قبل الفرق الفنية التابعة للخطوط الجوية الكويتية، حيث متوقع عودتها من بيروت إلى الكويت الساعة السابعة مساء".

وأشار البيان الى انه "تم نقل جميع الركاب الكرام إلى الفندق للاستراحة وتقديم كافة أشكال الرعاية اللازمة وفقا لسياسة الشركة بالعناية بعملائها، متمنين السلامة للجميع".