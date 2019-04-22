شكرا لقرائتكم الأوكرانيون قد يختارون ممثلاً كوميدياً رئيساً للبلاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كييف - رويترز - | منذ 7 ساعات في 21 أبريل 2019 - اخر تحديث في 21 أبريل 2019 / 18:40

أدلى الناخبون في أوكرانيا بأصواتهم اليوم الأحد في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي يمكن أن تسفر عن وصول ممثل كوميدي ليس له خبرة سياسية سابقة إلى منصب الرئيس، في بلد يواجه حرباً ويسعى إلى تغيير شامل.



ويضع ذلك قيادة البلاد على المحك، وهي على خط المواجهة لأزمة بين الغرب وروسيا بعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم ودعمها لتمرد موال لروسيا في شرق أوكرانيا.

وتصدر الممثل فولوديمير زيلينسكي استطلاعات الرأي في مواجهة الرئيس الحالي بترو بوروشينكو الذي تراجعت شعبيته بسبب جهوده غير الموفقة لمعالجة الفساد وتدني مستويات المعيشة.

Advertisements

وتعهد كلا المرشحين، اللذين تبادلا الإهانات والاتهامات في مناظرة في كييف يوم الجمعة الماضي، ببقاء البلاد على موقف مؤيد للغرب. وسيمثل فوز زيلينسكي تغيراً جذرياً في المشهد السياسي للبلاد التي كان كل من تولوا الرئاسة فيها منذ استقلالها عام 1991 من السياسيين المخضرمين، بينهم 3 تولوا من قبل منصب رئيس الوزراء.

ومن المتوقع أن تظهر نتائج استطلاع رأي الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع في وقت لاحق اليوم. ويسعى المستثمرون إلى الحصول على ضمانات بأن يعجل من سيفوز بالرئاسة أياً كان بالإصلاحات اللازمة لاستمرار تدفق المساعدات الخارجية وجذب الاستثمار الأجنبي المطلوب بشدة، بما يبقي البلاد في برنامج صندوق النقد الدولي الذي دعمها خلال فترة الحرب والركود وانهيار العملة.

وقال زيلينسكي بعد الإدلاء بصوته: "لدينا أوكرانيا موحدة بغض النظر عن النتيجة، والنصر سيكون الأوكراني". وقال بوروشينكو بعد التصويت: "من المهم جداً أن يرشدك المنطق خلال التصويت، لأن الأمر ليس هزلاً، وقد يبدو الأمر في البداية مرحاً وهزلياً، لكن يجب ألا يعقبه ألم".

وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "غالوب" ونشر في آذار (مارس) الماضي أن 9 في المئة فقط من الأوكرانيين لديهم ثقة في حكومتهم، وهي أدنى نسبة في العالم.