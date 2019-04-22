شكرا لقرائتكم "داعش" يتبنى الهجوم على مقر وزارة الاتصالات في كابول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - كابول - رويترز - | منذ 8 ساعات في 21 أبريل 2019 - اخر تحديث في 21 أبريل 2019 / 18:37

أوردت "وكالة أعماق" التابعة لتنظيم "داعش" اليوم الأحد أن التنظيم أعلن مسؤوليته عن هجوم استهدف وزارة الاتصالات في العاصمة الأفغانية كابول، أسفر عن مقتل 7 أشخاص.



وبدأ الهجوم قبيل ظهر أمس السبت بانفجار نفذه انتحاري عند مدخل المبنى متعدد الطوابق الذي يضم وزارة الاتصالات أعقبه دخول 3 مسلحين إلى المقر. وقتلت قوات الأمن المهاجمين الثلاثة في تبادل لإطلاق النار، كما أجلت أكثر من 2800 أفغاني من مبان حكومية. ومن بين القتلى أربعة مدنيين وثلاثة من أفراد الشرطة، كما أصيب ثمانية مدنيين آخرين.

وتنشط جماعة تابعة للتنظيم المتشدد تدعى "الدولة الإسلامية-ولاية خراسان" في البلاد منذ العام 2015 وتقاتل حركة "طالبان" أيضاً، إضافة إلى القوات الأفغانية والأميركية.

ومن الصعب تحديد عدد متشددي "داعش" في أفغانستان لأن ولاءاتهم تتغير باستمرار، لكن الجيش الأميركي يقدر العدد بنحو ألفين.