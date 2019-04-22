شكرا لقرائتكم رئيس البرلمان اليمني: عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم انتكاسة لعملية السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - «الحياة» | منذ 9 ساعات في 21 أبريل 2019 - اخر تحديث في 21 أبريل 2019 / 18:08

قال رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، إن عدم تنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الحديدة يشكل انتكاسة لعملية السلام ويضع مصداقية المجتمع الدولي على المحك.



وأضاف خلال لقائه في الرياض سفيرَ روسيا لدى اليمن فلاديمير ديدوشكين أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لا تحترم أي اتفاق ولا تلتزم به كما هي عادتها.

وأكد البركاني في اللقاء الذي حضره أعضاء هيئة رئاسة البرلمان حرصَ مجلس النواب في بلاده على تحقيق السلام ‏واستعادة الشرعية ومؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب وأن يعود اليمن عامل استقرار في المنطقة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

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وتطرق رئيس البرلماني اليمني إلى الإجراءات التعسفية التي تقوم بها الميليشيا المتمردة ضد مختلف الفئات اليمنية وآخرها السعي لمصادرة ممتلكات أعضاء مجلس النواب الذين حضروا جلساته غير الاعتيادية أخيراً في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت واعتقال أقاربهم، قائلاً إن ذلك أمر لم يسبق له مثيل في التاريخ ويخالف كل المواثيق والقيم البرلمانية.

من جهته، أبدى السفير ديدوشكين استعداد بلاده للتعاون والتنسيق بين مجلسي النواب والدوما الروسي.

وأشار إلى أن انعقاد مجلس النواب اليمني سيكون له دور كبير في دعم مؤسسات الدولة وعودة الحياة السياسية لطبيعتها وممارسة دوره التشريعي والرقابي.