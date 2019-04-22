شكرا لقرائتكم «التعاون الإسلامي» تدين الهجوم الإرهابي على «مباحث الزلفي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - جدة - «الحياة» | منذ 9 ساعات في 21 أبريل 2019 - اخر تحديث في 21 أبريل 2019 / 19:30

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي تعرّض له مركز مباحث محافظة الزلفي التابعة لمنطقة الرياض اليوم (الأحد).



وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، تضامن المنظمة ووقوفها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب الذي يستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، ومساندتها في جميع ما تتخذه من إجراءات لمواجهة مخططات التنظيمات والجماعات الإرهابية لحماية الأمن، والحفاظ على سلامة مواطنيها.

وأشاد بيقظة رجال الأمن الذين أحبطوا هذه العملية الإرهابية وتصدوا لها، مشيراً إلى أن الذين خططوا لها ودعموها ينفذون فقط مخططاً يائساً يعمل على الإخلال بالأمن في المملكة.

وجدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الموقف المبدئي للمنظمة الذي يدين كافة أعمال الإرهاب.