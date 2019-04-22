شكرا لقرائتكم المجلس العسكري السوداني مستعد لتسليم السلطة فور توافق القوى السياسية على حكومة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - دبي – «الحياة» | منذ 9 ساعات في 21 أبريل 2019 - اخر تحديث في 21 أبريل 2019 / 19:48

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن المجلس «مستعد لتسليم الحكم غداً» في حال توافقت القوى السياسية وقدمت حكومة متفقاً عليها.



وقال البرهان في حوار مع التلفزيون السوداني: «نرى أن الخيار المناسب للفترة الانتقالية لتسليم السلطة في البلاد هو عامان، ولكن إذا توافقت القوى السياسية على حكومة، فيمكن أن نسلمهم مقاليد الحكم غداً»، مؤكداً أن «تشكيل مجلس عسكري مدني مطروح للنقاش».

وتابع: «كما قلنا سابقاً، فإن المجلس ليس طامعاً في السلطة، بل نحن نسعى إلى أن تكون الفترة الانتقالية بإشراف حكومة تكنوقراط حتى تكون بيئة الانتقال مهيأة للجميع»، مشيراً إلى أن «التوافق السياسي ضروري لبدء المرحلة الانتقالية».

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وشدد على أن دور المجلس العسكري مكمّل للثورة، مشيراً إلى أن المجلس ليس خصماً لأي أحد، بل هو مكمل لأدوار الآخرين. وفيما يتعلق بالاعتقالات، أكد البرهان إطلاق جميع المعتقلين السياسيين، من دون أي استثناء.

وأوضح أن النيابة أوكلت لها مهمة تحديد المتورطين في قتل المتظاهرين وفي مختلف الجرائم. وأضاف: «النيابة ستحقق بشأن كل من تعرض للمعتصمين، والباب مفتوح أمام كل شخص متضرر أو يمتلك معلومات محددة ضد أي شخصية من النظام السابق».

وعن الأموال التي عثر عليها في مقر إقامة الرئيس المخلوع عمر البشير وقدرت بـ7 ملايين يورو و350 ألف دولار، ذكر رئيس المجلس العسكري الانتقالي أنها أودعت في البنك المركزي. وكشف البرهان أن المجلس أجرى بعض التعديلات في وزارات عدة مراعاة للخبرة والكفاءة، كما يتم حالياً إعادة النظر في الممارسات الاقتصادية السابقة.

وعن رفع السودان عن قائمة العقوبات، أعلن أن الولايات المتحدة طلبت وفداً لمناقشة هذا الملف، وتم تشكيله وسيذهب قريباً إلى واشنطن.