شكرا لقرائتكم الراعي في قداس الفصح: خطورة الوضع تستوجب اتخاذ تدابير بدلا من تقاذف المسؤوليات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 10 ساعات في 21 أبريل 2019 - اخر تحديث في 21 أبريل 2019 / 17:59

أحيت الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الغربي في لبنان، عيد الفصح المجيد، فعمت القداديس الاحتفالية الكنائس في مختلف المناطق، وألقيت العظات التي تناولت معنى العيد وركزت على التسامح والألفة والمحبة وقيامة لبنان من أزماته المادية والاجتماعية والاقتصادية.



وفي الباحة الخارجية للصرح البطريركي في بكركي، ترأس البطريرك الماروني بشارة الراعي، قداس عيد الفصح ، بمشاركة السفير البابوي المونسنيور جوزيف سبيتيري، في حضور رئيس الجمهورية ميشال عون وعقيلته ناديا، الرئيس أمين الجميل، الوزيرين ماي شدياق ومنصور بطيش، رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع وعدد كبير من النواب الحاليين والسابقين اضافة الى عدد من الوزرا السابقين، قائد الجيش العماد جوزيف عون، وشخصيات قضائية وعسكرية وأمنية وإعلامية وحشد من الفاعليات.

وألقى الراعي عظة بالمناسبة توجه فيها الى الرئيس عون قائلا: "يطيب لي أن أعرب لكم، فخامة الرئيس، عن أطيب التهاني والتمنيات بالعيد راجين أن يكون فيض نعم وخير ونجاح عليكم وعلى أسرتكم، وعلى جميع الحاضرين والمشاهدين والسامعين، عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. كما نرجوه عيد قيامة لوطننا من أزماته الاقتصادية والمالية والمعيشية، وعيد سلام واستقرار في بلدان الشرق الأوسط ولاسيما في فلسطين والعراق وسورية، وعيد رجوع جميع النازحين واللاجئين إلى أوطانهم وأراضيهم، لحفظ هويتهم وثقافتهم وحضارتهم، وللتخفيف عن كاهل لبنان من عبئهم الإقتصادي والإنمائي ويد عمالتهم".

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أضاف: "عندما نسمع كلمة خطيئة ربما نحصرها بمعناها الروحي. ولكن الخطيئة هي أيضا إساءة إلى أي إنسان ماديا أو معنويا، حسيا أو روحيا، ظلما أو اعتداء أو انتهاكا لكرامته، فتأخذ اسم خطيئة اجتماعية، والخطيئة هي إنزال الضرر بالشعب وإفقاره وتجويعه وحرمانه من حقوقه الأساسية، وإهمال تأمين الخير العام، والتسبب بالنزوح الداخلي وهجرة الوطن، وسلب المال العام وهدره، وتقويض الدولة ومؤسساتها، وتسمى خطيئة سياسية". وقال: "وضعتم شعارا لعهدكم "مكافحة الفساد" و"قيام دولة القانون والمؤسسات"، وفي نيتكم أن يكون عهدا مفصليا بين لبنان مضى ولبنان يشرق من جديد لأجيالنا الطالعة. فلا بد من البدء بمكافحة "الفساد السياسي" الظاهر في سوء الأداء، وإهمال موجبات المسؤولية عن الشأن العام، والغنى غير المشروع بشتى الطرق، واستغلال الدين والمذهب لخلق دويلات طائفية في هذه أو تلك من الوزارات والإدارات العامة وأجهزة الأمن، وتكوين مساحات نفوذ فوق القانون والعدالة وسلطة الدولة. ومن الضرورة إعادة بناء الوحدة الداخلية وتعزيز الولاء للوطن قبل أي ولاء آخر، وتحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة، وسن قوانين بنيوية لإصلاح الدولة المركزية". وقال: "بما أن "العدل أساس الملك"، فإنا نؤيد كل ما قلتموه منذ خمسة أيام في احتفال نقابة المحامين، بشأن تحرير القضاء من تدخل أية مرجعية سياسية أو حزبية أو مذهبية، ومن التعدي على صلاحياته من أي جهاز أمني. كما يجب تنقية الجسم القضائي من الداخل، منعا لأي شبهة، وتطبيقا لقاعدة الثواب والعقاب. نحن مع فخامتكم نريد للقضاء أن يكون فعلا سلطة دستورية مستقلة".

وتابع: "وكون عصب الدولة اقتصادها وماليتها، فإنا إذ نهنئكم والحكومة على إنجاز خطة الكهرباء، بعد سنوات من الانتظار أنهكت خزينة الدولة وجيوب المكلفين، نأمل تنفيذ هذه الخطة بما يلزم من الإسراع والشفافية. فهي بداية الإصلاحات المطلوبة من مؤتمر "سيدر". وفيما نثني على الجهد الهادف إلى إقرار الموازنة، التي كنا ننتظرها خلال الأسبوع الفائت، لا بد من التذكير بوجوب إقرار قطع الحساب لتستقيم مالية الدولة. أما درجة الخطورة التي بلغها الاقتصاد وواقع المال العام والدين المتنامي، فتستوجب من السلطة السياسية اتخاذ تدابير مجدية، بدلا من تقاذف المسؤوليات. وأولى هذه التدابير الواجبة إقفال أبواب هدر المال وسلبه، وضبط الإنفاق والإستدانة، والحد من الفساد والمحاصصة، ولملمة مال الدولة من مختلف مصادره، وجمع ما يتوجب على المواطنين من ضرائب ورسوم، في جميع المناطق ومن الجميع".

وزاد: "أما عملية التقشف فيجب تحديد مساحاتها مع الحرص على ألا تكون على حساب ذوي الدخل المحدود والطبقات الفقيرة، لئلا تزيد من نسبة الفقراء عندنا فوق ما هي عليه، وتتسبب بقيام ثورة الجياع، لا سمح الله، وفي خضم الصراع الدولي والإقليمي والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا الشرق أوسطية، نشدد معكم على ضرورة النأي بالنفس، والتمسك باتفاق بعبدا، وتوحيد الموقف اللبناني، وعدم الإنزلاق في أي محاور، من أجل حماية لبنان وتجاوزه المخاطر الراهنة". وقال: "نحن نؤمن معكم بأن قيامة لبنان ممكنة بقوة إيماننا بالمسيح القائم الذي ينتظر منا أن نقوم نحن أولا من عتيقنا إلى حياة جديدة ورؤية جديدة وإرادة جديدة. بهذا الإيمان أنتم تقودون، فخامة رئيس البلاد، مسيرة قيامة لبنان مع معاونيكم المسؤولين ذوي الإرادات الحسنة".

الصورة من الوكالة الوطنية الساعة: 13