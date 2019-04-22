شكرا لقرائتكم السودان: اعتقال عدد من كبار مسؤولي الحزب الحاكم سابقاً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الخرطوم – رويترز، أ ف ب - | منذ 11 ساعة في 21 أبريل 2019 - اخر تحديث في 21 أبريل 2019 / 19:36

اعتقلت السلطات السودانية عدداً من كبار مسؤولي «حزب المؤتمر الوطني السوداني» الحاكم سابقاً، الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع عمر حسن البشير، في خطوة قد تعزز المجلس العسكري الذي يواجه ضغطاً متزايداً من قبل المحتجين لتسليم السلطة لمدنيين.



وأعلن المجلس العسكري الانتقالي أنه قرر إحالة جميع من هم برتبة فريق بجهاز الأمن الوطني والمخابرات، وعددهم 8 للتقاعد، في إطار عملية إعادة هيكلة الجهاز. وكانت جماعات المعارضة طالبت في وقت سابق بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية.

وكان مصدر قضائي ذكر أن النائب العام بدأ التحقيق مع البشير بشأن اتهامات بتبييض أموال وحيازة مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية من دون سند قانوني.

وقال المصدر إن قوة الاستخبارات العسكرية التي فتّشت مسكن البشير عثرت على حقائب تحوي أكثر من 351 ألف دولار وستة ملايين يورو، إضافة إلى خمسة بلايين جنيه سوداني.

وقال المصدر: «وكيل النيابة الأعلى المكلف من المجلس العسكري بمكافحة الفساد أمر بالقبض على الرئيس السابق وباستجوابه عاجلاً، تمهيداً لتقديمه للمحاكمة». وأضاف: «ستقوم النيابة باستجواب الرئيس السابق الموجود داخل سجن كوبر»، مشيراً إلى أن استجواب البشير لم يتم بعد، واثنين من أشقائه اعتقلا أيضاً بسبب مزاعم فساد.

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وقال مصدر في حزب «المؤتمر الوطني السوداني» إن السلطات ألقت القبض على رئيس الحزب المكلف أحمد هارون، والنائب الأول السابق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، ومساعد رئيس الجمهورية عوض الجاز، والأمين العام لـ «الحركة الإسلامية» الزبير أحمد حسن، ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر.

وأضاف المصدر أن السلطات وضعت كلاً من رئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر ومساعد رئيس الجمهورية الأسبق نافع علي نافع رهن الإقامة الجبرية.

إلى ذلك، أعلن قيادي في الحركة الاحتجاجية في السودان أن منظمي الاحتجاجات اتفقوا مساء أمس السبت مع المجلس العسكري على «مواصلة اللقاءات» بين الطرفين، للاتفاق على حل تتسلم بموجبه حكومة مدنية السلطة من الجيش.

وقال القيادي في «تحالف الحرية والتغيير» صديق يوسف: «اتفقنا على عقد لقاءات للوصول إلى حل يرضي الطرفين، وذلك حتى يتم نقل السلطة وفق ترتيبات سلمية». وأضاف: «أوضحنا مطلبنا الرئيسي، وهو نقل السلطة من المجلس العسكري إلى سلطة مدنية، وهو مطلب الحراك الجماهيري الذي استمر 4 أشهر، ومطلب الاعتصام القائم الآن أمام القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم».

وتمّ التوصل إلى هذا الاتفاق خلال اجتماع عقد مساء أمس السبت بين المجلس العسكري وخمسة من قيادات التحالف، تمحور حول «انتقال السلطة». ولم يوضح يوسف ما إذا كان هذا الاتفاق يعني أن منظمي الاحتجاجات أرجؤوا خطوتهم الأحادية الجانب التي كانت مقررة اليوم الأحد والقاضية بتشكيل هيئة مدنية لحكم البلاد.

وكان قادة الاحتجاجات قالوا يوم الجمعة إنهم سيعلنون الأحد عن تشكيلة هيئة مدنية لحكم البلاد تضم في عدادها ممثلين عن العسكر.