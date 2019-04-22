شكرا لقرائتكم ملك البحرين يأمر بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت أحكاماً بإسقاط جنسياتهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - المنامة - محمد الشهراني | منذ 12 ساعة في 21 أبريل 2019 - اخر تحديث في 21 أبريل 2019 / 17:34

أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم (الأحد)، أمراً بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت في حقهم أحكاماً بإسقاط الجنسية، تطبيقا لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 في شأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية. ويأتي الامر السامي استكمالاً لما نصت عليه المادة المذكورة من عدم نفاذ الحكم الا بموافقة ملك البلاد.



وكان ملك البحرين أصدر توجيهات للجهات المعنية في تنفيذ الاحكام الجنائية، بأنه "في سبيل استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة اسقاط الجنسية، أن يتم العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، وأن تتم الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة في جسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني".

وكلف العاهل البحريني، وزير الداخلية بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية، وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين.