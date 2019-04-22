للمرة الأولى في تاريخ البلاد.. ممثل كوميدي رئيسًا لأوكرانيا

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي أصبح الاسم الأكثر ترددًا في العالم وذلك بعد تحقيقه فوزًا ساحقًا في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الأوكرانية ، فيما يعتبر ضربة مؤلمة للرئيس بيترو بورشينكو المخضرم الذي سعى لحشد الأوكرانيين حول علم بلادهم بتقديم نفسه باعتباره حصناً ضد الاعتداء الروسي ومناصراً للهوية الأوكرانية.

وأعلن مركز الاقتراع الوطني فوز فلاديمير زيلينسكي بالرئاسة في أوكرانيا بعد حصوله على 73.2% من الأصوات بينما حصل منافسه بيترو بورشينكو على 25.3%.

ويمثل فوز زيلينسكي تغيراً جذرياً في المشهد السياسي للبلاد التي كان كل من تولوا الرئاسة فيها منذ استقلالها عام 1991 من السياسيين المخضرمين، من بينهم ثلاثة تولوا من قبل منصب رئيس الوزراء.

ويشتهر زيلينسكي، البالغ من العمر 41 عاما، بتقديمه شخصية رئيس الجمهورية في المسلسل التليفزيوني الكوميدي "خادم الشعب"، إذ يقوم بدور مدرس تاريخ قادته الصدفة ليصبح رئيسا للجمهورية، ويعمل هذا الرئيس على محاربة الفساد وهدم مراكز البيروقراطية ورموز السلطة الفاسدة.

وركزت حملته الانتخابية، على الرغم من عدم وجود خبرة سياسية سابقة لديه، على اختلافه عن المرشحين الآخرين بدلا من تركيزه على أي أفكار سياسية ملموسة.

وأدلى، الأحد نحو 30 مليون أوكراني بأصواتهم لاختيار رئيس البلاد للفترة المقبلة، فيما لن يتمكن من التصويت 5 ملايين ناخب يعيشون في دونباس، التي يسيطر عليها الانفصاليون، وشبه جزيرة القرم، التي ضمتها روسيا إليها.

زيلينسكي يعلن فوزه



ووجه زيلينسكي الشكر لأهله وأسرته وفريقه عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية الأوكرانية، مضيفا "شكرا لجميع الأوكرانيين الذين اتخذوا خيارا آخر. شكرا للجميع".

وقال زيلينسكي :"لقد حققنا هذا الانتصار سويا"، مشيرا إلى أنه "لن يسمح بسقوط أوكرانيا".

وأشارإلى إنه مستعد لطلب المساعدة من رئيس الدولة الحالي، بترو بوروشينكو، في حال احتاج لها.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الأحد:"بوروشينكو عرض علي مساعدته، إذا كنت في حاجة إليها، سأدعوه بالتأكيد. لماذا لا؟".

وجرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا الأحد وشارك بها الرئيس الحالي بيترو بورشينكو وزيلينسكي، الذي فاز بالجولة الثانية وفقا لبيانات استطلاع الرأي الوطني الذي صدر في الساعة السادسة مساء.

يشار إلى ان زيلينسكي ولد في بلدة كريفي ريه، قرب مدينة دنيبرو، في وسط أوكرانيا. وينحدر من أسرة يهودية، يعمل أغلب أفرادها في البحث العلمي. لكنه يتجنب التركيز على هذا الأمر في أي حوارات تليفزيونية أو خلال الحملة الانتخابية.

بوروشينكو​​​​​​​ يعترف بالهزيمة

وأقر الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو بهزيمته الساحقة أمام منافسه الممثل وقال "لن استسلم أبدا"، مشيرا إلى أنه لن يعتزل السياسة".



وأعلن بوروشينكو، إنه سيتصل بالمرشح الفائز بالانتخابات الأوكرانية فلاديمير زيلينسكي ويهنئه على فوزه في الانتخابات الرئاسية.

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وقال بوروشينكو عقب إعلان النتائج:"لا تستسلم أبدًا، كنت دائما اسمع هذه العبارة، والآن، عندما أرى النتائج، ساتصل بخصمي وأهنئه بالفوز".

العالم يهنئ زيلينسكي

وهنأ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ( الناتو) ينس ستولتنبرغ، فلاديمير زيلينسكي على فوزه بالانتخابات الرئاسية في أوكرانيا، وأعرب عن أمله في استمرار التعاون.

وكتب ستولتنبرغ على صفحته على "تويتر": "تهانينا لفلاديمير زيلينسكي على فوزه في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا. أوكرانيا شريك مهم لحلف شمال الأطلسي، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا".

كماهنأت الولايات المتحدة زيلينسكي، بالفوز في السباق الرئاسي، فيما شكرت الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، على "تعزيزه العلاقات" مع واشنطن.

قالت السفارة الأمريكية لدى كييف، عبر حسابها الرسمي في موقع "تويتر"، مساء اليوم الأحد: "نهنئ الرئيس المنتخب فلاديمير زيلينسكي ونشكر كل من ساهم في ضمان إجراء الانتخابات الرئاسية الأوكرانية بطريقة سلمية".

وأضافت السفارة: "نشكر الرئيس بيترو بوروشينكو على الجهود التي بذلها على مدار السنوات الـ5 الماضية لتعزيز أمن أوكرانيا وازدهارها وديمقراطيتها بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين بلدينا".

وختمت السفارة الأمريكية بيانها بالقول: "إننا نتطلع إلى مواصلة الشراكة القوية بين الولايات المتحدة مع الرئيس المنتخب زيلينسكي".

كما هنأ وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت زيلينسكي على فوزه بانتخابات الرئاسة الأوكرانية، وأعرب عن أمله في مواصلة التعاون.

وكتب هانت على تويتر: "تهانينا لفلاديمير زيلينسكي وفريقه على النجاح بالانتخابات الرئاسية… نتطلع إلى مزيد من التعاون، ستواصل المملكة المتحدة دعم أوكرانيا وخيارها الأوروبي الأطلسي وعملية الإصلاح والأمن".

يشار إلى انه من المقرر الإعلان عن النتائج الرسمية للانتخابات في الأول من مايو المقبل.

ويبدأ الرئيس المنتخب، مهامه رسميا، بعد أدائه اليمين الدستوري، خلال الفترة ما قبل 31 مايو المقبل.

وفي 4 أبريل الجاري، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية، إجراء جولة ثانية للانتخابات الرئاسية في 21 أبريل الجاري بين زيلينسكي، وبوروشينكو، بعد فرز جميع الأصوات وعدم حصول أي من المرشحين على أكثر من نسبة 50 بالمئة.

وفي 31 مارس الماضي، توجه الناخبون الأوكرانيون إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد للبلاد، وسط اضطرابات سياسية واقتصادية تعاني منها البلاد.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى للانتخابات بلغت 63.53 بالمئة داخل البلاد وخارجها.

وذكرت اللجنة أن نتائج العد والفرز، في الجولة الأولى، أظهرت حصول زيلينسكي، على نسبة 30.24 بالمئة، وبوروشينكو على 15.95 بالمئة.