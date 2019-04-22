الفصح الدامي: 8 تفجيرات تُخلِّف 207 قتلى و450 مصاباً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدمت ثمانية تفجيرات إرهابية أمس الأحد احتفال السريلانكيين والمسيحيين في العالم بعيد الفصح (القيامة)،حيث استهدفت التفجيرات المتزامنة الكنائس والفنادق والاستراحات وأسفرت عن مقتل 207 أشخاص وإصابة أكثر من 450 جريحاً.

وقال مسؤولون من الشرطة والقطاع الصحي في كولومبو، إن تفجيرات وقعت في ثلاث كنائس وثلاثة فنادق فاخرة بسريلانكا في عيد القيامة امس الأحد أسفرت عن مقتل 207 أشخاص وإصابة أكثر من 450، بعد هدوء في الهجمات الكبرى منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشرة أعوام.

وقال مسؤول بالشرطة لرويترز إنه في كنيسة سانت سيباستيان في كاتوابيتيا شمالي كولومبو، سقط أكثر من 50 قتيلا وأوضحت صور جثثا على الأرض ودماء على المقاعد الخشبية وسقفا مدمرا.

وذكرت تقارير إعلامية أن 25 شخصا قُتلوا في هجوم على كنيسة إنجيلية في باتيكالوا بالإقليم الشرقي.

ووقع أحد التفجيرات في كنيسة سانت أنتوني الكاثوليكية في كوتشيكادي بالعاصمة كولومبو وهي مزار سياحي.

ونشرت كنيسة سانت سيباستيان صوراً لدمار داخل الكنيسة على صفحتها على فيسبوك أظهرت أيضا دماء على المقاعد الخشبية والأرض وطلبت الكنيسة المساعدة من الناس.

واستهدفت الهجمات أيضا ثلاثة فنادق هي شانجراي-لا كولومبو وكينجسبري وسينامون جراند كولومبو.

وقال مسؤولون إن 12 أجنبياً من بين القتلى.

وهز انفجاران سريلانكا، بعد ساعات من ستة تفجيرات وقعت بصورة متزامنة واستهدفت فنادق وكنائس.

وقال مسؤولون إن التفجيرين الأخيرين وقعا في منطقة دهيوالا (12 كلم جنوب العاصمة) ومكان لم يحدد في أوروغوداواتا الضاحية الشمالية لكولومبو،وتسبب أحدهما في سقوط قتيلين.

وأعلنت الشرطة السريلانكية أن انتحارياً قتل ثلاثة شرطيين عندما فجر نفسه في مبنى في الضاحية الشمالية للعاصمة كولومبو.

ولم يرد إعلان عن المسؤولية في دولة شهدت حربا لمدة عقود مع الانفصاليين التاميل حتى عام 2009 كانت تفجيرات القنابل خلالها أمراً شائعاً في العاصمة.

وتقول جماعات مسيحية إنها واجهت تخويفا متزايدا من بعض الرهبان البوذيين المتطرفين في السنوات الأخيرة. وفي العام الماضي وقعت اشتباكات بين الأغلبية البوذية السنهالية والأقلية المسلمة، واتهمت بعض الجماعات البوذية المسلمين بإرغام الناس على اعتناق الإسلام.

ودعا رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطني في مقره.وقال في تغريدة «أدين بشدة الهجمات الجبانة على شعبنا اليوم. أدعو كل المواطنين في سريلانكا إلى البقاء موحدين وأقوياء خلال هذه المحنة المأساوية».وأضاف رئيس الوزراء «أرجوكم تجنبوا نشر التقارير غير المؤكدة والتكهنات. الحكومة تتخذ خطوات فورية لاحتواء الموقف».

وقال الرئيس مايثريبالا سيريسينا إنه أمر قوة المهام الخاصة بالشرطة والجيش بالتحقيق لمعرفة المسؤولين من الهجمات ومخططاتهم.

وذكر متحدث عسكري أن الجيش انتشر وأن الإجراءات الأمنية جرى تعزيزها في مطار كولومبو الدولي.

وطلب مالكولم كاردينال رانيث كبير أساقفة كولومبو في قناة تلفزيونية محلية من المواطنين التحلي بالهدوء وطلب من السلطات تقديم المسؤولين عن الهجمات للعدالة. وطلب من الناس أيضا التبرع بالدم.

وأعلن وزير التعليم أكيلا فيراج كارياواسام أن جميع المدارس ستغلق اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.

ومن إجمالي سكان سريلانكا البالغ عددهم نحو 22 مليونا، 70 بالمئة من البوذيين و12.6 بالمئة من الهندوس و9.7 بالمئة من المسلمين و7.6 بالمئة من المسيحيين وفقا للتعداد السكاني الذي أجري في البلاد عام 2012. (وكالات)