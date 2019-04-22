الهواتف المتحركة.. أداة جريمة أحياناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: منى البدوي

تتحول الهواتف الذكية وما تتضمنه من تقنيات عالية تتيح التصوير والتسجيل والبث والنشر والتواصل وغيرها، إلى أداة جريمة يمثل بعد ثبوتها الأفراد أمام القانون ليواجهوا عقوبات مغلظة، نتيجة الاستهتار والاستخدام السيئ غير المسؤول أو المقبول اجتماعياً ودينياً، سواء كان بالتشهير أو انتهاك الخصوصية من خلال نشر مقاطع مصورة لأفراد دون علمهم، أو تحسين المعصية من خلال تصوير الذات في أوضاع غير مقبولة اجتماعياً، أو السب والشتم وغير ذلك. وأكد عدد من المستشارين القانونيين بمدينة العين، أن أروقة المحاكم بدأت تشهد تزايداً في عدد قضايا الجرائم الإلكترونية بسبب الجهل وعدم الوعي بقانون العقوبات الذي يجرم هذه الأفعال ويضع لها عقوبات مغلظة رادعة، إلى جانب غياب مصادر التوجيه الفعلي وخاصة للمراهقين والشباب الباحثين عن الشهرة من الجنسين، وإن كانت على حساب حياة الآخرين، وهو ما يجعلهم في نهاية المطاف ماثلين خلف القضبان.

ذكر أحمد محمد بشير مستشار قانوني أن التقنيات سهلة الاستخدام الموجودة في الهواتف الذكية، سهلت عملية اختراق الخصوصية وانتهاكها، حيث إنه خلال ثوانٍ معدودة تتم عملية التصوير والبث والنشر دون علم الشخص أو بعلمه، كما أدى الأمر نفسه إلى اندفاع الأفراد نحو تصوير الوقائع والأحداث والتسابق في نشرها دون شعور بالمسؤولية أو إدراك بمدى تأثير ذلك الفعل في المجتمع، ليجد الشخص نفسه أحياناً وقد اخترق خصوصية الآخرين، ويواجه العقوبات المترتبة على ذلك الجرم الذي سنت له الدولة قوانين صارمة ورادعة، تتمثل في القانون الخاص بالجرائم الإلكترونية الذي يتضمن عقوبات مغلظة تصل الغرامة فيها إلى 250 ألف درهم، والسجن وإلغاء الموقع الإلكتروني والإبعاد في بعض هذه القضايا وجوباً للمقيمين، وذلك للحد من استخدام الهواتف الذكية بشكل عبثي، وأيضاً للحفاظ على خصوصيات الآخرين.

وأشار إلى استهانة الأجيال الجديدة بالمخاطر الناجمة عن الاستخدام الخاطئ لهذه الوسائل، مثل تصوير أفعال غير أخلاقية خارجة عن نطاق العرف والمجتمع والدين، سعياً للشهرة والتباهي، موضحاً أن النيابة العامة تقوم بتحريك دعوى جزائية ضد من يقوم بتصوير ونشر لقطات أو مقاطع تحض على الرذيلة أو تُحسِّن المعصية، وهو ما يتطلب رفع مستوى وعي أفراد المجتمع بخطورة هذه الوسائل في حال استخدامها بعبث واستهتار، لافتاً إلى أن المقاطع التي تتضمن انتهاكاً للخصوصية أو التشهير أو تلك الخارجة عن نطاق الأدب والعرف تحظى بنسب مشاهدة عالية، وذلك بحسب دراسات علمية، وهو ما جعل بعض الطائشين يلهثون خلف تصوير تلك المقاطع والتسابق لبثها ونشرها.

وقال سالم بهيان مستشار قانوني، إن الهواتف الذكية سلاح ذو حدين، حيث إنه من الممكن أن تكون أداة جريمة وفي أحيان أخرى أداة للكشف عن جريمة، شرط أن تكون أثناء وقوعها أو إثباتها في أروقة المحاكم، وهو ما شهدنا وقائعه في عدد من الجرائم تم تصويرها خلال وقوعها مثل تعرض شخص للضرب في الشارع العام، موضحاً أن التصوير في مثل هذه الحالات يؤخذ به أسوة بكاميرات المراقبة الموجودة أمام المباني وغيرها، خاصة إذا اقتنعت عدالة المحكمة والمختبر الجنائي بأن التصوير صحيح.

وأضاف: «يخلط البعض بين الاستخدام السلبي والإيجابي لتقنيات الهواتف الذكية، وهو ما يجعله يستبيح فعل ما هو مجرم قانوناً، وذلك بسبب سهولة استخدام تلك الأجهزة وما تُتيحه من إمكانية التصوير والبث والنشر على نطاق واسع، حيث يعتقد البعض أن تصوير نفسه وبث ونشر لقطات خادشة للحياء تعتبر حرية شخصية ليفاجأ بالقانون يقف له بالمرصاد، بسبب تجاوزه للعادات والتقاليد والأعراف السائدة في المجتمع، حيث يمتلك النائب العام حق التدخل لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأفراد الذين يقومون بتحسين المعصية بأي شكل من الأشكال»، مشيراً إلى أهمية تنمية وتعزيز المسؤولية المجتمعية لدى الشباب والمراهقين، وذلك لما تسهم به من خلق سلوكيات إيجابية لا تضر بالفرد أو المجتمع، ومنها إظهار الجوانب الحضارية في الدولة.

وسيلة تواصل سريعة ومفيدة

وأشار هزاع الأحبابي مستشار قانوني، إلى أن الهواتف الذكية وسيلة تواصل سريعة ومفيدة ولها العديد من الإيجابيات التي لا يمكن حصرها، وتقضي حوائج الناس من خلال الاستخدام الصحيح لها بما يؤدي الغرض المطلوب، سواء بالاتصال المباشر أو من خلال استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعي، إلا أنها في نفس الوقت قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها في حال تم استخدامها لأغراض غير مشروعة بصورة خاطئة قد تؤدي إلى السجن وفرض غرامات مالية، ومثال ذلك الاتصالات المزعجة على الغير وتصويره دون إذنه، وتهكير هواتف الغير وإرسال رسائل مزعجة، وأيضاً تحويل أموال لجهات غير مشروعة من خلال بعض التطبيقات الموجودة على الهاتف الذكي.

وأكد أهمية التزام جميع أفراد المجتمع باستخدام الهواتف الذكية وفقاً للغرض المشروع، بما يتوافق مع القوانين والتشريعات ونظم الاتصالات المتعارف عليها، مشيراً إلى دور الآباء والأمهات في مراقبة الهواتف الذكية الموجودة لدى الأبناء خاصة الأطفال والمراهقين وإرشادهم وتوجيههم نحو الاستخدام الأمثل والصحيح للهواتف الذكية، حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون أو يكونوا ضحية لجريمة ما، بسبب استخدام الهواتف الذكية.

نشر مقاطع مخلة بالآداب

وأكدت نورة سحمي الهاجري، أن انتشار استخدام الهواتف الذكية وبرامج وسائل التواصل الاجتماعي صاحبته زيادة في عدد القضايا المدرجة ضمن قائمة الجرائم الإلكترونية، بسبب عدم الوعي وأيضاً الاستهتار، وهو ما يجب أن يقابله أولياء الأمور والجهات المعنية المختصة بالتوعية المتواصلة للأبناء. وروت مستشارة قانونية تفاصيل واحدة من القضايا التي شهدتها أروقة المحاكم بالدولة وواجهت خلالها فتاة، حكماً قضائياً بسبب قيامها بتصوير مقاطع مخلة بالآداب العامة، وتحسين المعصية والتلفظ بألفاظ نابية من خلال حسابها في وسائل التواصل الاجتماعي. وأضافت: على الرغم من أن المتهمة أفادت خلال التحقيقات بأنها نشرت الفيديوهات دون قصد إلى أن ذلك لا يعتد به قانوناً، وتمت إدانتها ومعاقبتها.