موجة استنكار عالمية للهجمات الإرهابية في سريلانكا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثارت الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت كنائس وفنادق فخمة في سريلانكا، امس الأحد، وأسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، موجة استنكار في العالم.

ففي الرياض، شددت السعودية على «ضرورة تضافر الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار في كل أنحاء العالم من دون استثناء».

وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية عن «إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها لسلسلة التفجيرات الإرهابية»، وقدّم «العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب سريلانكا الصديق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل».

كما أدانت الاعتداءات البحرين والكويت. وقالت الخارجية البحرينية إن هذه الأعمال الإرهابية لا تتفق مع القيم والمبادئ الدينية والقيم والأعراف والحقوق الإنسانية.

أدان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «الهجمات «الإجرامية والإرهابية»، وعبر عن تعازيه لأسر الضحايا. وقال إن «الإرهاب ينتشر انتشار الوباء في العالم»، داعياً دول العالم «للتعاون مع بعضها بعضاً لاجتثاثه من جذوره، وعدم التساهل مع الجماعات العنصرية التي تحرّض على العنف والكراهية».

ورأت وزيرة الدولة الأردنية لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أنّ»هذه الممارسات والمذابح الإرهابيّة تعكس الفكر الظلامي البشع الذي ترفضه جميع الأديان والثقافات والقيم الإنسانيّة«. وأكدت أن هذه الحوادث البشعة تتطلب بلورة جهد دولي فاعل لمحاربة الإرهاب بمختلف أشكاله، أمنياً، وفكرياً، وأيديولوجياً.

وفي القاهرة، أدان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف الإنسانية كلها».

وفي بيروت، وصف رئيس الوزراء سعد الحريري، الهجمات في سريلانكا بأنها «إرهاب أعمى»، وأعرب عن التضامن مع سريلانكا حكومة، وشعباً.

وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تغريدات على تويتر، بالاعتداءات «الإرهابية المروعة على الكنائس والفنادق». وأعرب عن تعازيه القلبية الحارة لشعب سريلانكا، مؤكداً «نحن على استعداد للمساعدة».

واعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريىس، عن إدانته القوية للاعتداءات الإرهابية التي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المؤمنين والسياح. وذكّر ب «الطابع المقدس لكل أمكنة العبادة»، وعبر عن الأمل بإحالة مرتكبي هذه الأفعال سريعاً إلى القضاء.

وعبر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، عن شعوره بالحزن بعد الاعتداءات التي كلفت هذا العدد من الناس حياتهم، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم دعمه لكولومبو.

وأدانت تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا، التي استعمرت سريلانكا من 1796 إلى 1948، الاعتداءات التي وصفتها بأنها أعمال عنف مروعة. وقالت «علينا أن نتوحد للعمل على ألا يمارس أي شخص عقيدته بخوف»، معبرة عن تعازيها الحارة لكل الأشخاص المتضررين.

وقبل ساعات من الانفجارات، أكدت ماي في رسالتها بمناسبة عيد الفصح دعمها للمسيحيين الذين يعرضهم إيمانهم لخطر هائل.

من جهته، أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، أنه شعر بصدمة عميقة، وبالحزن من هذه الهجمات الرهيبة التي ارتكبت ضد كنائس وفنادق في سريلانكا.

وفي ألمانيا، قالت المستشارة أنجيلا ميركل، إن الكراهية الدينية والتعصب اللذين ظهرا بطريقة فظيعة اليوم (امس) يجب ألا ينتصرا. وأعربت عن أسفها لأن الناس الذين تجمعوا للاحتفال بعيد الفصح كانوا مستهدفين عمداً.

وأدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشدة، الأعمال الشنيعة والهجمات الإرهابية في سريلانكا. وكتب على تويتر «حزن عميق بعد الهجمات الإرهابية على الكنائس والفنادق في سريلانكا، ندين بشدة هذه الأعمال الشنيعة. تضامننا مع الشعب السريلانكي، وأفكارنا مع جميع أقارب الضحايا في يوم عيد الفصح».

من جهته، قال بطريرك باريس ميشيل أيوبيتيت «لماذا كل هذا العنف والكره في هذا اليوم الذي نحتفل فيه بالحب؟ في يوم الفصح المجيد. قلوبنا وصلواتنا مع الضحايا في سريلانكا».

وكتب رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي، الذي استعمرت بلاده سريلانكا في 1658 قبل وصول البريطانيين، في تغريدة «أنباء رهيبة من سريلانكا عن اعتداءات دامية على فنادق وكنائس يوم أحد الفصح».

وفي إسبانيا قال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز «أعبر عن إدانتي بأشد العبارات». وكتب «عشرات الضحايا الذين كانوا يحيون فصح القيامة الذي أبكانا. الرعب والوحشية لن يجعلانا نرضخ».

من جهته، عبر وزير الخارجية يوزيب بوريل، عن دعمه للمجتمع السريلانكي في هذا الهجوم الوحشي على التعايش والحرية الدينية.

وفي إيطاليا قال نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، إنه يصلي مع وحكومته وكل الإيطاليين من أجل الأبرياء الذين سقطوا في هذه المجزرة التي ارتكبها إرهابيون في سريلانكا.

وفي موسكو، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه يتوقع أن يعاقب المسؤولون عن جريمة بهذه الوحشية والكراهية ارتكبت في أوج احتفالات بعيد الفصح، بما يستحقونه، وإنه يؤكد مجددا أن روسيا كانت وستبقى شريكاً موثوقاً لسريلانكا لمكافحة تهديد الإرهاب الدولي.

وأدان رئيس الوزراء جاستن ترودو، بقوة، الهجمات المشينة التي ارتكبت ضد المسيحيين في كنائس وفنادق.

من جانبه وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الاعتداءات بأنها «وحشية لا مكان لها في منطقتنا»، وأكد تضامن الهند مع شعب سريلانكا.

و أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أنه»يدين بشدة الهجوم الإرهابي الرهيب في سريلانكا في أحد الفصح، الذي تسبب بخسارة أرواح ثمينة ومئات الجرحى«، وأكد»التضامن الكامل«لبلاده مع الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا.

وفي أستراليا، أكد رئيس الوزراء سكوت موريسون، أن»قلبنا مع هؤلاء المسيحيين وكل الأبرياء الآخرين الذين قتلوا اليوم في هذا الهجوم الشنيع».

وفي نيوزيلندا، أدانت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن، الهجمات اليائسة على الكنائس والفنادق في سريلانكا. وفي إشارة إلى الاعتداءين الإرهابيين على مسجدي كرايست تشيرش جنوبي نيوزيلندا في 15 مارس/ آذار الماضي، قالت أردرن «تدين نيوزيلندا كل الأعمال الإرهابية»، وأشارت إلى أن الاعتداءات لم تضعف من نيوزيلندا، بل خرجت أقوى بتضامن شعبها وتعاطفه مع الضحايا. وأضافت «نيوزيلندا تدين كل أشكال التطرف وتدعم حرية الأديان والحق الفردي في التدين والتعبد».

وفي نيروبي، ذكّر الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، بالاعتداءات التي ضربت بلاده، وأكد لكولومبو دعمه الكامل للعمل معاً في مكافحة الإرهاب.