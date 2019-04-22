قتلى ومصابون أجانب بين ضحايا التفجيرات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لقي عدد من الأجانب والسياح حتفهم في التفجيرات الإرهابية التي ضربت سريلانكا أمس.

وذكرت وزارة الخارجية السريلانكية أن ثلاثة بريطانيين وشخصين يحملان الجنسيتين الأمريكية والبريطانية قتلوا في الهجمات أمس .

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن «عدة مواطنين أمريكيين كانوا من بين القتلى» في سريلانكا .

وفي كوبنهاجن قالت وزارة الخارجية الدنماركية إن ثلاثة مواطنين دنماركيين كانوا من بين قتلى التفجيرات في سريلانكا.

وذكرت السفارة الصينية في سريلانكا، أن أربعة مواطنين صينيين أصيبوا في الانفجارات المتعددة التي ضربت كنائس وفنادق في سريلانكا الأحد، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا». وفعلت السفارة الصينية آلية الرد الطارئ على الفور بعد الحادث وزار مسؤولو السفارة المصابين الذين يتلقون العلاج في المستشفى، وأصبحت حالتهم مستقرة الآن.

وحثت السفارة الصينية الشركات والمواطنين الصينيين في سريلانكا على توخي الحذر من أجل سلامتهم.

وقال السفير الروسي في سريلانكا، يوري ماتيري، إنه لا يوجد مواطنون روس بين قتلى وجرحى تفجيرات سريلانكا. وأشار السفير، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك»، إلى أن ذلك يأتي وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن السلطات في سريلانكا، مضيفا أن «السفارة الروسية تتابع الموقف حاليا».

وأكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، عدم وجود ضحايا كويتيين في تفجيرات سريلانكا. ونقل الموقع الإلكتروني ل«الرأي» الكويتية عن الجارالله قوله «لا معلومات عن وجود كويتيين ضمن الضحايا».

وأشار إلى أن الوزارة وفور ورود نبأ التفجيرات في سريلانكا تابعت الخبر مع سفارة الكويت في كولومبو. (وكالات)