الحمادي يدعو لتحقيق شراكة فعلية مع أطياف المجتمع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

أكد حسين الحمادي وزير التربية والتعليم أهمية تحقيق شراكة فعلية مع كافة أطياف المجتمع، من أجل الاستمرار في رفد منظومتنا التعليمية بأفكار نيرة كفيلة باستدامة تطوير التعليم في الدولة الذي حظي منذ تأسيس الدولة بدعم سخي من قيادتنا الرشيدة، لإيمانها الراسخ بأهمية التعليم وقدرته على تحقيق قفزات نوعية في مسيرة الدولة.

جاء ذلك خلال حضوره جلسة حوارية نظمتها وزارة التربية والتعليم في مدرسة محمد بن خالد بمدينة العين أمس بعنوان «نتشارك» بحضور الدكتور حمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم ولبنى الشامسي المدير التنفيذي لقطاع العمليات المدرسية بأبوظبي وعدد من القيادات التربوية وجمع غفير من أولياء أمور الطلبة. وتأتي الجلسة الحوارية في إطار حرص وزارة التربية والتعليم على خلق قنوات تواصل فعالة مع كافة شركاء قطاع التعليم.

وقال: «إن فلسفة التعليم تبنى وفقاً لمعطى محوري وهو أن العالم متغير، ونتيجة لذلك قمنا ببناء منظومة تعليمية حديثة مواكبة لمتطلبات نهضتنا وشروط تميزنا في المستقبل».

بدوره أوضح الدكتور حمد اليحيائي في معرض رده على أسئلة وملاحظات أولياء الأمور أن منظومة التعليم الإماراتية تتصف بالمرونة والإنصاف.