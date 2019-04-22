أكاديمية دبي للمستقبل تطلق مبادرات ومشاريع معرفية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد ياسين

أعلنت «أكاديمية دبي للمستقبل»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، إطلاق مجموعة من المبادرات والمشاريع المعرفية التي تهدف إلى تنمية مهارات المستقبل لدى الشباب والمبتكرين ورواد الأعمال وطلاب المدارس والجامعات والمسؤولين الحكوميين، وفئات المجتمع كافة.

وتشمل المبادرات تنظيم الدورة السنوية الثانية من سلسلة الرواد خلال شهر رمضان الكريم التي تتحدث فيها نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وعدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء، إلى جانب المخيم الصيفي للروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد وإطلاق التطبيق الإلكتروني الخاص بالأكاديمية.

وأوضح سعيد القرقاوي مدير أكاديمية دبي للمستقبل أن هذه المبادرات تهدف إلى تسليط الضوء على مجموعة من التطورات والتوجهات المستقبلية والمشاريع الرائدة التي سيكون لها تأثير واضح في مستقبل دولة الإمارات والعالم في العديد من القطاعات المستقبلية.

وقال في مؤتمر صحفي عقده، أمس، إن جلسات سلسلة الرواد خلال شهر رمضان تتيح الفرصة للمتحدثين لاستعراض تجاربهم وأفكارهم المستقبلية ومناقشتها مع الحضور والمشاركين، بما يحفز فئات المجتمع على فهم التوجهات العالمية والرؤى الاستشرافية لمستقبل القطاعات الحيوية، ومناقشة أهم الحلول للتحديات المستقبلية.

وتتضمن الدورة السنوية الثانية من سلسلة الرواد خلال شهر رمضان الكريم، جلسات حوارية وتفاعلية تهدف إلى نشر المعرفة وتبادل الخبرات وتستضيف عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين والرواد وقادة الفكر والخبراء وأصحاب المشاريع المبتكرة.

وتشمل قائمة المتحدثين في سلسلة الرواد هذا العام من بينهم الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن علي بن راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، ونورة بنت محمد الكعبي، والدكتورة مريم مطر من جمعية الإمارات للأمراض الوراثية، والدكتورة فاطمة طاهر مساعد العميد في كلية الابتكار التكنولوجي والرئيس التنفيذي للسعادة وجودة الحياة بجامعة زايد، والمهندس عمران شرف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، والمهندس رشاد محمد بوخش رئيس جمعية التراث العمراني، والمهندس أحمد محمود أحمد مدير إدارة التراث العمراني والآثار في بلدية دبي، والدكتور كامل كليك والدكتور غانم كشواني من كلية الهندسة المدنية في جامعة نيويورك أبوظبي.

تعقد الجلسات خلال فترات المساء وعطلات نهاية الأسبوع (بعد صلاة التراويح) في مكتب المستقبل - مقر أكاديمية دبي للمستقبل، وهو أول مكتب مصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأعلنت أكاديمية دبي للمستقبل عن إطلاق الدورة الثانية من المخيم الصيفي للروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد.