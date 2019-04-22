اختبارات للذكاء في أكاديمية شرطة دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اطلع الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، على سير العمل في اختبارات الذكاء للطلبة والطالبات، التي نظمتها جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين في أكاديمية شرطة دبي، بحضور اللواء الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون الأكاديمية والتدريب، والعميد الدكتور غيث غانم السويدي، مدير عام أكاديمية شرطة دبي، والعميد أحمد المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام.

وأشاد بحسن التنظيم، ومستوى المتقدمين للاختبارات البالغ عددهم 153 طالبا وطالبة من مختلف الأعمار، من بينهم عدد من مرشحي ومرشحات الضباط من أكاديمية شركة دبي.

واجتاز الاختبار المعقد 5 طلاب تتراوح أعمارهم بين 16 و 22 سنة، وأعلى نسبة ذكاء رصدت هي131 والتي تعد نسبة ذكاء عالية بالمقاييس العالمية، حيث إن نسبة اجتياز الطلبة لهذه الاختبارات في دولة الإمارات تعادل النسبة العالمية المتعارف عليها دولياً.